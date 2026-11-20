Bursa Büyükşehir Belediyesi, 250 çiftçiye 45 tonu aşkın yerli buğday tohumu desteği verdi ve Tarım Peyzaj AŞ yürütücülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle hazırlanan "Bursa Kırsal Kalkınma Akademisi" (BUKKA) yeni projesini devreye aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, düzenlenen tohum desteği ve BUKKA açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, tarımsal üretimi şehrin kalkınmasında stratejik bir alan olarak gördüklerini ifade etti.

Çiftçilere tohum desteği ve BUKKA projesine değinen Biba, şunları kaydetti:

"Bu iki çalışma, tarıma bakışımızın birbirini tamamlayan iki önemli adımıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, üretimi desteklerken, bilgiyle üretimin gücünü artırmayı hedefledik. Dağıtılan cendere buğdayı, erkenci ve kuraklığa dayanıklı yerli bir çeşidimiz. Bu destekle 250 çiftçimizin toprağına, 45 tonu aşkın yerli buğday tohumu kazandırmış olacağız. Böylece yaklaşık 2 bin 268 dekarlık tarım arazisinde üretim yapılmasını hedefliyoruz."

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Kamu arazilerinde üretilen tohumların, çiftçilere yüzde 100 hibe olarak dağıtıldığını vurgulayan Biba, destek programında küçük ölçekli üreticilere, kadınlara, gençlere ve ilk kez hibe başvurusunda bulunan çiftçilere öncelik verildiğini belirtti.

- "2 bin ücretsiz toprak analizi"

Tarımın geleceğinde teknoloji ve bilimsel yöntemlerin her geçen gün daha fazla önem kazandığına dikkati çeken Biba, şöyle devam etti:

"BUKKA aracılığıyla üniversitemizin bilimsel birikimini çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Ziraat Fakültesi ile yürüteceğimiz bu çalışmayla yılda 700 kırsal mahallemize ulaşmayı hedefliyoruz. Genç ziraat mühendislerimiz, çiftçilerimizin yanına gidecek. Toprak analizi yapacak, bitki besleme ve verim artırma konularında ücretsiz danışmanlık sunacak. Tarımsal hibelerden yararlanma süreçlerinde üreticilere rehberlik hizmeti de verilecek. 2 bin ücretsiz toprak analizi ve 700 işletmede küpeleme hizmeti gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz."

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Biba, BUKKA çalışmaları kapsamında, sahadan elde edilecek verilerle "Bursa Tarım Atlası" da oluşturulacağını ifade ederek, "Böylece hangi bölgemizde hangi ürünün daha verimli yetiştiğini, üreticimizin hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu bilimsel verilerle değerlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, Tarım Peyzaj AŞ Müdürü Semih Polat, BUÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda çiftçi katıldı.

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Biba, çiftçilere yerli buğday tohumlarının yanı sıra Tarım Peyzaj AŞ'nin ürettiği sıvı gübreleri de dağıttı.