Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden 1. FC Nürnberg ile geçtiğimiz ağustos ayında sponsorluk anlaşması imzalayan Uludağ İçecek Türk AŞ, kulübün üst düzey yöneticilerinden oluşan heyeti 2124 Kasım tarihleri arasında Bursa ve İstanbul'da ağırlayacak. Ziyaret kapsamında Alman heyet, Uludağ İçecek'in üretim tesislerini yakından tanırken, markanın 1985 yılından bu yana destekçisi olduğu Bursaspor yönetimiyle de bir araya gelecek. Önümüzdeki yıl Almanya'daki 50. yılını kutlamaya hazırlanan Uludağ İçecek, bu ziyaretle iki ülke arasındaki ilişkilere de katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye'nin en köklü ve yenilikçi içecek firmalarından Uludağ İçecek Türk AŞ, küresel büyüme stratejisi doğrultusunda Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında Almanya'nın köklü futbol kulüplerinden 1. FC Nürnberg ile sponsorluk anlaşması imzalayan şirket, bu iş birliğiyle Avrupa profesyonel futbolundaki ilk büyük ölçekli ortaklığını hayata geçirdi. Anlaşma, 1912 yılından bu yana faaliyet gösteren Uludağ İçecek'in uluslararası pazarlardaki marka bilinirliğini ve görünürlüğünü artırma hedefinin önemli adımlarından biri oldu. 2027 yılında Almanya pazarındaki 50. yılını kutlayacak olan Uludağ İçecek, yarım asırlık bu geçmişini yeni iş birlikleri ve uluslararası sponsorluklarla daha da ileri taşımayı hedefliyor.

REKLAM

Sporun birleştirici gücüne uzun yıllardır inanan Uludağ İçecek, 1985 yılından bu yana Bursaspor'un en uzun soluklu destekçileri arasında yer alıyor. Kulübün şampiyonlukla taçlanan sezonları da dahil olmak üzere pek çok önemli döneminde forma sırt sponsorluğuyla yanında bulunan marka, uluslararası spor organizasyonlarına da desteğini sürdürüyor. 2019 yılından bu yana devam eden EuroLeague resmi sponsorluğu, bu sene imzalanan Dubai Palm City FC forma sırt sponsorluğu ve 2017'den beri desteklediği Uludağ Premium Ultra Trail (UPUT), markanın spor dünyasındaki iş birlikleri arasında bulunuyor.

Almanya ve Türkiye futbolunun iki köklü kulübü Bursa'da buluşacak

REKLAM

Ziyaretin öne çıkan etkinliklerinden biri, Uludağ İçecek'in sponsoru olduğu 1. FC Nürnberg heyetinin Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile gerçekleştireceği görüşme olacak. Görüşmede, iki kulüp arasında geliştirilebilecek potansiyel iş birlikleri de ele alınacak. Görüşmenin ardından 1. FC Nürnberg heyeti, Bursaspor'un Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmayı Bursaspor yönetimiyle birlikte tribünden takip edecek.

Andreas Köpke, Stefan Reuter ve Max Morlock gibi Alman futbolunun önemli isimlerinin forma giydiği, bugün ise Miroslav Klose’nin teknik direktörlüğünü yaptığı 1. FC Nürnberg, dokuz kez Almanya şampiyonu oldu. Son şampiyonluğunu 19671968 sezonunda Bundesliga’da kazanan kulüp, son sekiz sezondur Almanya’nın ikinci liginde mücadele etmesine rağmen ülkenin en köklü ve tanınmış futbol kulüpleri arasında yer alıyor.

REKLAM

Benzer şekilde 20092010 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu kazanarak Türk futbol tarihine adını yazdıran Bursaspor da köklü geçmişi, başarıları ve güçlü taraftar kültürüyle öne çıkıyor. Bu sezon her iki takım da şampiyonluk hedefiyle top koştururken, bir üst lige yükselme hedefi, taraftarlarını da büyük ilgi ve coşkuya sevk ediyor.

1. FC Nürnberg, maçlarını 50 bin seyirci kapasitesine sahip MaxMorlock Stadyumu’nda oynarken, Bursaspor’un evi Timsah Arena 43 bin 800 seyirci kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük kapasiteli 10 futbol stadından biri. 1. FC Nürnberg, 20252026 sezonunu %70,3 stad doluluk oranı ile tamamlarken, Bursaspor’un bu sezon ulaştığı stat doluluk oranı %93,5.

REKLAM

Geçmişlerinde en üst lig şampiyonluğu bulunan, şehirleriyle güçlü bağlar kurmuş bu iki kulübün buluşması, ortak futbol miraslarının paylaşılması ve gelecekteki iş birliklerinin değerlendirilmesi açısından anlam taşıyor.

2124 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında 1. FC Nürnberg heyeti, nesiller boyu varlığını sürdüren ve güçlenerek büyüyen, "Uludağ" çatı markası altında 6 kategori, 11 alt marka, 45 çeşit ürünle Avrupa ve Ortadoğu pazarında da kendisini gösteren Uludağ İçecek'in Bursa'dan dünyaya uzanan yolculuğunu yakından tanıma fırsatı bulacak.

Aralarında 1. FC Nürnberg Yönetim Kurulu Sözcüsü ve Strateji ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Niels Rossow, Pazarlama Direktörü Dr. Jörg Burkhardt, Ortaklıklar Başkanı Marcus Röler, Pazarlama Müdürü Lea Winter ve Sportif Direktör Michael Bischof'un da bulunduğu heyet, Uludağ İçecek'in Bursa'daki merkez ofisini ve Yenice ve Çaybaşı üretim tesislerini ziyaret ederek şirketin üretim kapasitesi, operasyonel yapısı ve uluslararası faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olacak.

REKLAM

Bursa programı kapsamında Bursaspor Başkanı Enes Çelik ile bir araya gelecek ve Bursaspor'un Sivasspor ile karşılaşmasını Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl ile birlikte tribünden takip edecek olan heyet, kentin kültürel ve gastronomik değerlerini de deneyimleyecek. İki günlük Bursa programının ardından İstanbul'a geçecek olan konuklar, 24 Kasım'da Türkiye'den ayrılacak.

Uludağ İçecek Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Kızıl, 1. FC Nürnberg sponsorluğu ve ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Bu ortaklık, bir sponsorluk anlaşmasından çok, aynı temel değerleri paylaşan, köklü iki markanın iş birliğidir. 4 Mayıs 1900 tarihinde kurulan ve Bundesliga'nın kurucu üyelerinden biri olan 1. FC Nürnberg; gelenek, yenilikçilik ve sürdürülebilir bir geleceğe olan bağlılık ilkelerini temsil ediyor. Bunlar, on yıllardır Uludağ İçecek'in de temelini oluşturan değerler.

REKLAM

Franconia bölgesinin çok ötesine uzanan bir itibara sahip olan 1. FC Nürnberg, köklerine sıkı sıkıya bağlı kalırken değişimi ve geleceği de güvenle kucaklayan bir kulüp. Bu uzun vadeli yaklaşım, bizim kurumsal felsefemizle güçlü bir uyum sergiliyor."

Alman profesyonel futboluna attıkları ilk büyük adımın, Avrupa'nın önde gelen içecek markalarından biri olma yolculuklarında önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kızıl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"1912'ye uzanan köklerimizle 114 yıllık kurumsal mirasımızı bugün Avrupa ve Orta Doğu'daki faaliyetlerimizle uluslararası pazarlara taşıyoruz. Ağustos ayında imzaladığımız sponsorluk anlaşmasıyla başlayan bu yolculukta, şimdi 1. FC Nürnberg heyetini ülkemizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bursa'daki üretim gücümüzü ve markamızın hikâyesini kendileriyle paylaşırken, uzun yıllardır destekçisi olduğumuz Bursaspor ile de bir araya gelmelerine vesile olacağız. Sporun birleştirici gücüyle farklı ülkeler, kulüpler ve taraftarlar arasında kalıcı bağlar kurmayı; Uludağ İçecek'in uluslararası görünürlüğünü güçlendirmeyi sürdüreceğiz."