Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, çiftçilere buğday tohumu desteği ve yeni proje BUKKA'nın açılış töreninde konuştu. Biba, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi desteklerken, bilgiyle üretimin gücünü artırmayı hedefledik" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde tarımsal üretimi güçlendirme ve kırsal kalkınmayı destekleme çalışmaları kapsamında yeni proje ve destek programlarını devreye aldı. Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede Tarım Peyzaj AŞ koordinasyonuyla 250 çiftçiye 45 tonu aşkın yerli buğday tohumu desteği sağladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ yürütücülüğünde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) iş birliğiyle hazırlanan 'Bursa Kırsal Kalkınma Akademisi' (BUKKA) adlı yeni projesini devreye aldı.

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Büyükşehir Belediyesi iştiraki Tarım Peyzaj AŞ tarafından düzenlenen tohum desteği ve BUKKA açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, tarımsal üretimi şehrin kalkınmasında stratejik bir alan olarak gördüklerini ifade etti.

Başkan Vekili Şahin Biba, çiftçilere tohum desteği ve BUKKA hakkında "Bu iki çalışma, tarıma bakışımızın birbirini tamamlayan iki önemli adımıdır. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üretimi desteklerken, bilgiyle üretimin gücünü artırmayı hedefledik" ifadelerini kullandı.

2 bin 268 dekara yerli tohum ekilecek

"Dağıtılan cendere buğdayı, erkenci ve kuraklığa dayanıklı yerli bir çeşidimiz" diyen Biba, "Bu destekle 250 çiftçimizin toprağına, 45 tonu aşkın yerli buğday tohumu kazandırmış olacağız. Böylece yaklaşık 2 bin 268 dekarlık tarım arazisinde üretim yapılmasını hedefliyoruz" dedi.

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Kamu arazilerinde üretilen tohumların, çiftçilere yüzde 100 hibe olarak dağıtıldığını vurgulayan Başkan Vekili Şahin Biba, destek programında küçük ölçekli üreticilere, kadınlara, gençlere ve ilk kez hibe başvurusunda bulunan çiftçilere öncelik verildiğini açıkladı.

Tarımın geleceğinde teknoloji ve bilimsel yöntemlerin her geçen gün daha fazla önem kazandığına vurgu yapan Biba, "BUKKA aracılığıyla üniversitemizin bilimsel birikimini çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Ziraat fakültemizle birlikte yürüteceğimiz bu çalışmayla yılda 700 kırsal mahallemize ulaşmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

BUKKA bünyesindeki genç ziraat mühendislerinin çiftçilere ücretsiz danışmanlık hizmeti sunacağını duyuran Biba, "Genç ziraat mühendislerimiz, çiftçilerimizin yanına gidecek. Toprak analizi yapacak, bitki besleme ve verim artırma konularında ücretsiz danışmanlık sunacak" dedi.

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BUKKA tarafından tarımsal hibelerden yararlanma süreçlerinde üreticilere rehberlik hizmeti de verileceğini duyuran Biba, "2 bin ücretsiz toprak analizi ve 700 işletmede küpeleme hizmeti gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" açıklamasında bulundu.

BUKKA çalışmaları kapsamında sahadan elde edilecek verilerle ‘Bursa Tarım Atlası'nın da oluşturulacağını açıklayan Biba "Böylece hangi bölgemizde hangi ürünün daha verimli yetiştiğini, üreticimizin hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu bilimsel verilerle değerlendireceğiz" dedi.

"Biz, üreticimizin emeğini bilimle, toprağımızın bereketini teknolojiyle, gençlerimizin enerjisini yeni fırsatlarla buluşturmak istiyoruz" vurgusu yapan Biba, BUKKA'nın kuruluşunda emeği geçen kurumlara ve akademisyenlere teşekkür etti.

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Tarım Peyzaj AŞ tarafından düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'nın yanı sıra Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Tarım Orman İl Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, Bursa Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, Tarım Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Semih Polat, BUÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri ve çok sayıda çiftçi katıldı. Programda Şahin Biba, çiftçilere yerli buğday tohumlarının yanı sıra Tarım Peyzaj AŞ'nin üretimi olan sıvı gübreleri de dağıttı. Program sonunda Biba, tüm katılımcılarla birlikte BUKKA'yı ziyaret etti.