Burtom Sağlık Grubu uygulamalı eğitim iş birliği kapsamında, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2. sınıf öğrencilerine yönelik özel bir eğitim programı hayata geçirdi. Üç seansta toplam 66 öğrenciye yönelik simülasyonlarla desteklenen eğitimlerde; hasta ve çalışan güvenliğinden Mavi ve Beyaz Kod uygulamalarına kadar kritik süreçler uygulamalı olarak aktarıldı.

Sağlık sektöründe teorik bilginin pratikle buluşmasını ve sahaya donanımlı uzmanlar yetiştirilmesini hedefleyen Burtom Sağlık Grubu, bir eğitim iş birliği projesine imza attı. Bursa'daki Vakıf Üniversitesi'nin Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı 2. sınıf öğrencilerini kapsayan program; öğrencilerin sağlık kurumlarında karşılaşabilecekleri acil ve riskli durumlara yönelik farkındalıklarını artırmak, hasta ve çalışan güvenliği kültürünü güçlendirmek ve teorik bilgilerini uygulamaya aktarabilmelerini sağlamak amacıyla kurgulandı.

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3 ayrı seansta 66 öğrenciye ulaşıldı

Üç ayrı seans halinde gerçekleştirilen eğitim programına toplam 66 öğrenci katıldı.

Eğitim programı kapsamında "Hasta Güvenliği", "Çalışan Güvenliği", "Beyaz Kod Sunum ve Simülasyon Uygulama Eğitimi" ve Mavi Kod Sunum ve Simülasyon Uygulama Eğitimi" konuları detaylarıyla ele alındı.

Üç bölümden oluşan eğitimlerin ilk aşamasında Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi Dilek İzmirlioğlu, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği konularını işledi. İzmirlioğlu sunumunda, sağlık hizmetlerinde güvenli çalışma ortamının önemi, risklerin önlenmesi ve güvenlik kültürünün kurumsallaşması üzerine kritik bilgiler paylaştı.

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Programın ikinci bölümünde Konur Tıp Merkezi hemşiresi Ayşen Dündar tarafından Mavi Kod eğitimi verildi. Dündar; hastanede gelişebilecek ani kardiyak ve solunumsal acil durumlarda müdahale süreci, ekip organizasyonu ve doğru iletişimin hayati rolünü aktardı.

Üçüncü bölümde ise Konur Tıp Merkezi hemşiresi Sümeyye Demircan Beyaz Kod eğitimini gerçekleştirdi. Demircan, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarında izlenmesi gereken süreçler, Beyaz Kod uygulamasının işleyişi ve çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik yaklaşımları detaylandırdı.

Gerçek senaryolarla simülasyon ve canlandırma

Eğitimlerin uygulama aşamasında Mavi Kod ve Beyaz Kod senaryoları üzerinden birebir simülasyon ve canlandırmalar gerçekleştirildi. Bu sayede öğrencilerin muhtemel acil durumları deneyimlemeleri, doğru müdahale basamaklarını tanımaları, ekip çalışması ve iletişimin önemini sahada kavramaları hedeflendi.

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Gerçekleştirilen eğitim iş birliğiyle, öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmeleri değil, meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri zorlu durumlara tam donanımlı şekilde hazırlıklı olmaları ve sağlık kurumlarındaki güvenlik kültürünü benimsemeleri amaçlandı.