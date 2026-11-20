Kaza, saat 13.00 sıralarında, İstasyon Caddesi'nde meydana geldi. Bursa istikametine seyir halindeki 16 JD 185 plakalı otomobil, kavşaktan çıktığı sırada 16 AZH 595 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atıp yan devrilen 16 JD 185 plakalı otomobilin sürücüsü, emniyet kemerini keserek araçtan çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücülere olay yerinde müdahale edilirken, araçlar da çekiciyle yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, kavşakta çarpışan otomobillerden biri takla atıp yan devrildi, sürücüler ise yaralandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.