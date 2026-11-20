Nilüfer Belediyesi, İhsaniye’deki meydan düzenleme çalışmalarını tamamladı. Yenilenen alanda incelemelerde bulunan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, mahalle sakinleriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Nilüfer Belediyesi, İhsaniye Merkez Camisi’ni de kapsayan 2 bin 260 metrekarelik alanda yürüttüğü meydan yenileme çalışmasını tamamladı. Bölgenin dokusuna ve mahallelinin ihtiyaçlarına göre düzenlenen alana cep otopark alanları ile bir ATM noktası da eklendi. Meydanda, ayrıca gölgeleme sistemleri ve yeni peyzaj düzenlemeleriyle desteklenen oturma alanları oluşturuldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile birlikte tamamlanan çalışmaları yerinde inceledi. Ziyarette Yeni Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ahmet Eren Memiç, Saadet Partisi Nilüfer İlçe Başkanı Ensari Altınışık, İhsaniye Mahalle Muhtarı Emine Esen Akıncı ve Nilüfer Muhtarlar Derneği Başkanı Recep Bayraktar da yer aldı.

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İncelemelerin ardından mahalle sakinleri ile bir araya gelerek taleplerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, bölgenin dokusunun korunarak, İhsaniye’de mahalle sakinlerinin nefes alabileceği ve günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabileceği düzenli bir yaşam alanı kazandırdıklarını ifade etti.