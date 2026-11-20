Yıldırım Belediyesi, vatandaşların vergi beyannamelerini belediyeye gelmeden internet ortamda verebilmelerine imkan sağlayan ‘EBeyanname’ sistemini hizmete sundu.

Yıldırım Belediyesi, teknoloji odaklı belediyecilik ve dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamdaki projelerine bir yenisini ekleyen Yıldırım Belediyesi, ‘EBeyanname’ sistemini hizmete sundu. Hayata geçirilen sistem sayesinde vatandaşlar, vergi beyannamelerini belediyeye gitmeden internet üzerinden verebilecek. Yeni uygulama kapsamında emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi ile elektrik ve havagazı tüketim vergisine ilişkin beyan işlemleri dijital ortamda yapılabilecek.

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Çevre dostu belediyecilik

EBeyanname sistemi, vergi beyan işlemlerinin artık daha hızlı ve daha kolay yapılmasına imkan sağlayacak. Uygulama sayesinde vatandaşların zamandan tasarruf etmesi, belediyedeki iş yükünün azaltılması ve hizmet süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor. Sistem, aynı zamanda kağıt kullanımını azaltarak çevre dostu belediyecilik anlayışına da katkı sunacak. Yıldırım’da tüm gerçek ve tüzel kişiler, EBeyanname sistemi aracılığıyla işlemlerini 7 gün 24 saat gerçekleştirebilecek.

Hizmet kalitesi artıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, dijital dönüşümün belediyecilik hizmetlerinde önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Başkan Yılmaz, "Belediye hizmetlerini daha hızlı, kolay ve erişilebilir hale getirmek için teknolojinin sunduğu imkanlardan yararlanıyoruz. EBeyanname uygulaması ile hemşehrilerimiz vergi beyannamelerini belediyemize gelmeden internet üzerinden kolayca verebilecek. Hayata geçirdiğimiz bu sistemle vatandaşlarımızın işlemlerini kolaylaştırırken, hizmet kalitemizi artırmayı ve işlem süreçlerini hızlandırmayı hedefliyoruz. E Beyanname uygulamamız, akıllı şehircilik ve vatandaş odaklı hizmet anlayışımızın önemli bir parçasıdır. Yıldırım’da teknolojiyi hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştıran hizmetlere dönüştürmeye devam edeceğiz" dedi.