Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yeraltı otoparkı ve modern çarşı projesinin Belediye Meclisi’nde reddedilmesine tepki gösterdi. Projenin halka sunularak değerlendirilmesi yönündeki teklifin dahi kabul edilmediğini belirten Başkan Özel, "Geçmişte kaçırılan fırsatların bedelini yıllarca ödeyen Yenişehir’in, bugün aynı senaryoyu yeniden yaşamaya tahammülü yok. Bu şehrin geleceği siyasi hesaplara feda edilemeyecek kadar kıymetli" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, ilçenin otopark ihtiyacına çözüm üretmek ve çarşı merkezine yeni bir ticari alan kazandırmak amacıyla gündeme getirdikleri yeraltı otoparkı ve modern çarşı projesinin Belediye Meclisi’nde reddedilmesine ilişkin kapsamlı bir açıklama yaptı. Kararın ardından vatandaşlardan çok sayıda soru aldığını belirten Başkan Ercan Özel, yaklaşık bir haftadır karşılaştığı hemşehrilerinin projenin neden hayata geçirilmediğini sorduğunu ifade etti.

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‘Halkımıza anlatılmasına dahi fırsat verilmedi’

Projenin doğrudan uygulamaya geçirilmesini talep etmediklerini, öncelikle kamuoyunun görüşüne sunulmasını önerdiklerini vurgulayan Başkan Ercan Özel, "İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan otopark ve modern çarşı projesi için halkımıza sorulmasını, sivil toplum kuruluşlarımız ve kent konseyimizle istişare edilmesini istedik. Mimarlarımızın ve ilgili teknik uzmanların Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde vatandaşlarımıza sunum yapmasını, projenin olumlu ve olumsuz yönlerinin birlikte değerlendirilmesini önerdik. Hemşehrilerimiz istemezse projenin hayata geçirilmemesini de açıkça ifade ettik. Ancak teklifimiz komisyonda incelenmesine dahi fırsat verilmeden Belediye Meclisi’nde doğrudan reddedildi" dedi.

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‘Yeter ki Yenişehir’e değer katacak bir eser olsun’

Yatırımın hangi kurum tarafından gerçekleştirileceğinin kendileri açısından belirleyici olmadığını dile getiren Başkan Ercan Özel, "Gerekirse belediyemiz yapmasın, bakanlığımız ya da Büyükşehir Belediyemiz yapsın. Yeter ki Yenişehir’e değer katacak bir eser kazandırılsın dedik. Buna da olumlu karşılık bulamadık. Üstelik halkımıza anlatılmasına dahi gerek olmadığı, projenin istenmediği ifade edildi" açıklamasında bulundu.

‘Yenişehir geçmişte de önemli fırsatlar kaçırdı’

Yenişehir’in geçmişte çeşitli yatırım fırsatlarını değerlendiremediğini savunan Başkan Ercan Özel, ilçenin sanayi ve ulaşım alanındaki gelişimini etkilediğini düşündüğü iki tarihî örneği gündeme taşıdı. 1970’li yıllarda BUSİAD Kurucu Başkanı Doğan Ersöz’ün Yenişehir’de büyük ölçekli bir süt işleme tesisi kurmayı planladığını hatırlatan Özel, OBA Süt Sanayi AŞ yatırımının hayata geçirilememesinin ilçe açısından önemli bir kayıp olduğunu ileri sürdü. Başkan Ercan Özel, "Hemşehrimiz Doğan Ersöz, Yenişehir Ovası’nın süt üretimini değerlendirecek, Marmara Bölgesi’nin en büyük tesislerinden biri olması hedeflenen bir yatırım planlamıştı. Ancak bu girişim çeşitli engeller nedeniyle gerçekleşemedi. Yenişehir, üretimine ve ekonomisine önemli katkılar sağlayabilecek bir fırsatı kaybetti" ifadelerini kullandı.

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‘Ulaşımdaki tercihler ilçemizin gelişimini etkiledi’

BursaAnkara karayolunun güzergâhına ilişkin geçmişte alınan kararları da değerlendiren Başkan Özel, yolun ilk planlamalarda Yenişehir üzerinden geçirilmesinin öngörüldüğünü, daha sonra güzergâhın İnegöl yönüne kaydırıldığını ifade etti. Bu değişikliğin İnegöl’ün sanayi ve ticaret bakımından gelişmesine önemli katkılar sağladığını savunan Özel, dönemin Yenişehir Belediye Başkanı merhum Vedat Şemaki’nin güzergâhın ilçeden geçmesi için yoğun girişimlerde bulunduğunu belirtti. Başkan Ercan Özel, "Merhum Belediye Başkanımız Vedat Şemaki, bu yatırımın Yenişehir üzerinden gerçekleştirilmesi için Ankara’da büyük çaba gösterdi. Ancak yeterli desteği bulamadı. Bugün İnegöl’ün ulaşım avantajıyla yakaladığı ekonomik gelişime baktığımızda, Yenişehir’in kaçırdığı fırsatın büyüklüğünü daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Geçmişteki örneklerin benzerlerinin günümüzde de yaşandığını ileri süren Başkan Özel, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Yenişehir Belediyesi’ne sağlanması planlanan ekskavatör hibesinin de önceki yıl Belediye Meclisi’nde reddedildiğini hatırlattı. Başkan Ercan Özel, "İlçemizin ihtiyaçları için kullanılacak, milyonlarca lira değerindeki iş makinesi hibesine dahi onay verilmedi. Bugün de yeraltı otoparkı ve modern çarşı projesinin vatandaşlarımıza anlatılması ve değerlendirilmesi yönündeki teklifimiz reddediliyor. Yenişehir’in yararına olabilecek yatırımların siyasi çekişmelerin konusu hâline getirilmesini doğru bulmuyorum" diye konuştu.

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Yeraltı otoparkı ve modern çarşı projesinin değerlendirilmesinde vatandaşların görüşlerinin esas alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Ercan Özel, açıklamasını şu sözlerle tamamladı; "Geçmişte kaçırılan fırsatların bedelini yıllarca ödeyen Yenişehir’in, bugün aynı senaryoyu yeniden yaşamaya tahammülü yok. Kısır siyasi çekişmelerin yerine ortak aklın ve hizmet anlayışının hâkim olması gerekiyor. Bizler her şeye rağmen ilçemizin geleceği için üretmeye, yeni projeler geliştirmeye ve hemşehrilerimizin görüşlerini almaya devam edeceğiz. Yenişehir’in gidişatını belirleyecek olan, bu şehirde yaşayan hemşehrilerimizin ortak iradesidir. Şunu herkes bilsin ki bu şehrin geleceği, siyasi hesaplara feda edilemeyecek kadar kıymetli."