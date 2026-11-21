Bursa'da yokuştan inerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil eve çarptı. Yaşanan kazada 4 kişi yaralanırken, kendisine şoför olup olmadığı sorulan genç ile polis arasında ilginç diyaloglar yaşandı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi 1. Asmalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Halil İbrahim D. yönetimindeki 35 BHS 159 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak eve çarptı. Yaşanan kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü teyitlemek için Halil İbrahim D.'ye sorular sormaya başladı.

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Sürücü kim sorusunu sürekli geçiştirdi

Polis ekipleri Halil İbrahim D.'ye, "Sürücü kim" diye sordu. Bunun üzerine Halil İbrahim D., "Komiserim canımızdan olmadık. Senin başına da gelebilirdi. Fark eder mi sürücü. Ben de yoldan geldim, kimliğimi vereyim" dedi.

Kazada yaralanan Halil İbrahim D., Emircan M., Vatan Y. ve Caner A. olay yerindeki tedavilerinin ardından ambulansa hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili tahkikat başlattı.