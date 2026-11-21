Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Yabancı uyruklu 16 yaşındaki çocuk, motosikletini kendisinden isteyen gençlere verdi. Çocuk motosikletini geri istediğinde ise arbede çıktı. Arbede sırasında çocuk sırtından bıçaklandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ambulansta ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü.

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