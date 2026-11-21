Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Otosansit mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali A. yönetimindeki 16 CDU 853 plakalı otomobil, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak elektrik direğine çarptı. Direğe çarpan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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