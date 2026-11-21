BÜŞRA NUR YILMAZ - Bursa'da yöresel kıyafet, başlık ve takıların araştırmasını yaparak replikalarını hazırlayan Nazire Işık Alper, çalışmalarıyla Yörük-Türkmen giyim kültürünü muhafaza ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Alper, geçmişten bugüne uzanan yöresel kıyafetlerin, başlıkların ve takıların izini sürüyor.

Bursa'nın dağlık bölgelerindeki kırsal mahallelerde yaşayan Yörüklere ait yüzyıllar boyunca bozulmadan devam eden giyim kuşamın kültürel kökenleri ve teknik özelliklerini inceleyen Alper, günlük hayatta ve özel günlerde kullanılan, motiflerle bezeli giysi, başlık ve takıları hazırlayarak bu mirası yaşatıyor.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Nazire Işık Alper, AA muhabirine, mezun olduğu Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Programı'nda, bitirme projesini Yörük-Türkmen kıyafetleri üzerine hazırladığını anlattı.

Aile üyelerinden gelin başlıkları ve takılar yapanlar olduğunu, onları görerek bu kültürün içinde büyüdüğünü belirten Alper, "Köy köy gezip iğne oyası yaptırdım. Köyde 'dizge' dediğimiz bir gelin kuşağı vardır, onun ucundaki keçi kılını buldum. Başka bir köye gidip üç etek desenlerini araştırdım. Bu, 2 yıllık bir araştırmaydı. Bana çok şey kattı ve şunu gördüm, artık kaybolmak üzere. Bunları yapanlar yok. Kıyafetleri sandıklardan kimse çıkarmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

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Alper, araştırması sırasında o dönem hayatta olan babaannesinden de destek aldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Araştırırken hep ona da soruyordum, teyit etmek amacıyla. Çünkü köy köy, yöre yöre fark ediyor. İnanışa, köyün durumuna, göç yoluna, boylara göre her şey çok fark ediyor. İşin içine girdiğimde çıkamayacağımı düşündüm. Çünkü çok fazla detay, çeşitlilik var. Öyle bir araştırmadan sonra yine bir birikim sahibi oldum ve ortaya bir replika çalışma çıkardım. Orhaneli yöresinin gelin ve damat kıyafetini yaptım."

Bir kostümü ortaya çıkarmanın çok uzun bir süre gerektirdiğini vurgulayan Alper, şöyle devam etti:

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"Gerçekten nasıl yapıldıysa aynısını yapmaya çalışıyorum. Artık bunu yapan, anlatabilecek insanları bulmak çok zor. Akademik yayınlara, eski fotoğraflar, gazeteler, arşivlere bakıyorum. Bunlardan yola çıkarak, köyleri gezerek, oradaki insanlarla konuşarak yapmaya çalışıyorum."

- "Bir vefa olarak görüyorum"

Alper, oluşturduğu geleneksel giysi, başlık ve takılardan oluşan koleksiyonunu genişletmeyi hedeflediğini, Yörük-Türkmen giyim kültürünü yaygınlaştırmak, tanıtmak ve korumak istediğini dile getirdi.

Kaybolmak üzere olan bir kültürü devam ettirmekten duyduğu mutluluğa işaret eden Alper, şunları kaydetti:

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"İçinde doğduğum, büyüdüğüm kültürü yaşatıyorum. Zaten mesleğim gereği el sanatları, dikim üzerine tecrübem var, o tecrübelerimi boşa harcamak yerine ortaya koyuyorum. Bir taraftan da üzerimde borçmuş gibi hissediyorum. Ailemin anlattıklarını yaşatmayı bir vefa olarak görüyorum. Madem bu bilgi birikimine sahibim ki daha öğreneceğim çok şey var, bildiklerimi ortaya koymak ve yaşatmak zorundayım. Kendimce üzerime vazife görüyorum."