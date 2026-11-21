Büyükşehir, Orhaneli’de yolları yeniliyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonuyla il genelinde ulaşım ağını güçlendirme yatırımlarına devam ediyor. Şahin Biba başkanlığında başlatılan ulaşım seferberliği kapsamında Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 17 ilçede yol ağını güçlendirmek ve genişletmek için nisan itibarıyla harekete geçti. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi ekipleri, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 90 kilometrelik asfalt kaplama ve 425 kilometrelik sathi kaplama yaparak yolları yeniledi. Ayrıca son 7 ayda Büyükşehir Belediyesi tarafından Bursa’ya 30 kilometreden fazla yeni imar yolu kazandırıldı.

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Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanında ulaşım ağını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Orhaneli ilçesi 300 Evler Mahallesi’nde yer alan 6 metre genişliğinde ve toplam 2.5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yollarında asfalt kaplama çalışması gerçekleştiriliyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla beraber bölgede ulaşımın daha konforlu ve güvenli hale gelmesi hedefleniyor.

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Yapılan hizmetten dolayı çok memnun olduklarını ifade eden 300 Evler Mahallesi Muhtarı Ramazan Bal, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Şahin Biba’ya çok teşekkür ederim. Güzel bir hizmet, güzel bir çalışma oldu. İhtiyaç çoktu, yollarımız bakımsızdı. Mahallemiz çamurdan, tozdan, sudan kurtulmuş oldu" diye konuştu.