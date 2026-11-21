Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek takıma moral verdi.

Yenişehir Belediyespor, Kestel Çilek Spor karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürürken, son antrenmanını Bursaspor Vakıfköy Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Antrenmanı ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Yenişehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek takıma moral verdi. Takımın son antrenmanını yakından takip eden Başkan Ercan Özel ve yönetim kurulu üyeleri, futbolculara başarı dileklerini ileterek Kestel Çilek Spor karşılaşması öncesinde takıma olan desteklerini gösterdi. Yenişehir Belediyespor yönetimi, takımın başarısı için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, futbolculara mücadele edecekleri karşılaşmada başarılar diledi.