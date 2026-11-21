Osmangazi Belediyesi’nin Bursa’nın fethinin 700. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği ‘700 Yılda Bursa Tıbbı Konuşuyor’ panelinde, Bursa’nın Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan sağlık tarihi, salgın hastalıklarla mücadele tecrübesi ve tıbbın geleceği ele alındı. Alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen panelde, beyin, yaşam ve bilim üzerine de önemli değerlendirmelerde bulunuldu. Dünya Sanat ve Bilim Mütevelli Heyet Üyesi, beyin ve hipofiz cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, Bursa'nın kadim bir şehir olduğunu ifade ederek, "Hamzabey İlkokulu’nda okurken ‘Bedenimizi Tanıyalım’ ünitesinde organları canlandırarak tanıtıyorduk. Bu organları Tahtakale’ye gidip sakatatçıdan alıyor, hem arkadaşlarımıza tanıtıyor hem de o organlarla ilişkili küçük piyesler oynuyorduk. Bana da öğretmenim beyin rolünü verdi. Ben de Tahtakale’deki sakatatçıdan beyin aldım. İlk kez bir et parçası olan beyne dokunuşum o zamandır" dedi.

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Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa Tabip Odası iş birliğiyle Osmangazi Gösteri Merkezi’nde düzenlenen panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Alpaslan Türkkan üstlendi. Panelde bilim dünyasının önde gelen isimlerinden Dünya Sanat ve Bilim Mütevelli Heyet Üyesi, beyin ve hipofiz cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, ‘Beyin ve Yaşam’ başlıklı sunumuyla katılımcılara önemli bilgiler aktardı. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Atıcı, tarih boyunca yaşanan salgın hastalıkları ve salgınlarla mücadele yöntemlerini anlatırken, aynı bölümde görev yapan Prof. Dr. Murat Civaner ise Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Bursa’nın sağlık tarihine ışık tuttu.

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Bursa’nın köklü tıp geçmişinin farklı yönleriyle ele alındığı panelde, geçmişten günümüze sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve geleceğin tıbbına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı. Katılımcıların ilgiyle takip ettiği panel, Bursa’nın sağlık tarihine dair önemli bilgiler sunarak tıbbın geçmişinden geleceğine uzanan kapsamlı bir yolculuğa dönüştü.

Toplumun her kesimiyle buluştuk ve buluşmaya çalıştık

Bursa’nın Fethi ve Osman Gazi’yi Anma etkinliklerinin hemen hemen sonuna geldiklerini ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Bursa’nın fethinin 700. yılında düzenlediğimiz panellerin dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Daha önce Türk dili ve edebiyatıyla ilgili bir sempozyum düzenledik. Bursa Mimarlar Odası ile yapıyı ve mimariyi, üçüncü panelimizde ise depremi konuştuk. Dördüncü panelimizde Bursa Tabip Odası ile birlikte Bursa’nın tıbbını ve sağlık tarihini ele aldık. Bundan sonra Bursa Barosu ile hukuku, Bursa Ticaret Odası ile de ticareti konuşacağız.700’üncü yılda tam bir yıla yayılmış bir şekilde ileriye bir eser bırakıp bütün hepsini bir kitapta toplayarak ileriye bir eser bırakacağız. 700 yıldır buradayız inşallah daha nice 700 yıllar burada olacağız. Geçmiş içerisinde farklı branşların kendi özelindeki çalışmalarını ölümsüzleştireceğiz. Geçen yıl Aralık ayında başladık. Bu yıl Aralık ayında da 700 yıl etkinliklerimizi bitireceğiz. Dolu dolu 700’üncü yıl etkinliği yaptık. Toplumun her kesimiyle buluştuk ve buluşmaya çalıştık. Yurt dışından gelen misafir, akademisyen ve çocuklar bizim yurt dışına gönderdiğimiz başarılı öğrencilerle birlikte 700’üncü yılımızı Bursa’nın Fethi ve Osman Gazi’yi Anma etkinliklerinin hemen hemen sonuna geliyoruz" dedi.

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Kentin tarihine tıp ve hekimlik penceresinden baktık

Bu buluşmayı mümkün kıldığı için Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ettiğini belirten Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ferda Firdin, "Bir kentin tarihi fetihlerin, hükümdarların, anıtların ve mimari eserlerin tarihi değildir. O kentte insanların nasıl yaşadıkları, hastalıklarla nasıl mücadele ettikleri, yaşamı korumak için hangi bilgileri ürettikleri o tarihin ayrılmaz bir parçasıdır. Bursa’nın fethinin 700. yılında kentin tarihine tıp ve hekimlik penceresinden bakmak üzere bir araya geldik. Bu buluşmayı mümkün kılan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ediyorum. Bursa’nın darüşşifalarından bugünün modern tıp kurumlarına uzanan yolculuk, aynı zamanda insanın hastalığı anlama, doğayı çözümleme ve yaşamı koruma çabasının tarihidir. Bu süreçte değişen yalnızca tedavi yöntemleri ve kullandığımız araçlar değildir. Hastalığa, insana, bilgiye ve hekimin toplum içindeki yerine ilişkin düşüncelerimiz de bu süreçte değişmiştir. Tıp tarihi bu nedenle yalnızca tıbbi keşiflerin ve başarıların tarihi olarak okunmaz; aynı zamanda insanlığın bilgiyle inanç, bilimle otorite, etikle iktidar arasında kurduğu ilişkinin de tarihidir. Bugün geçmişe bakarken amacımız yalnızca onunla gurur duymak olmamalıdır. Geçmişin bize ne öğrettiğini, hangi kazanımları koruyabildiğimizi ve neleri kaybettiğimizi sorgulamalıyız" diye konuştu.

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Bursa ilklere sahip kıymetli bir kent

Sağlık tarihinde Bursa’nın önemli bir yeri olduğunu ifade eden Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Civaner, "Bursa, Osmanlı’nın ilk başkenti. Cumhuriyet’in kurduğu kurumlar içinde de yine ilklere sahip olan, kıymetli bir kent. Bursa aslında dünya için de önemli bir yer. Yıldırım Darüşşifası 1399 yılına tarihleniyor. Külliyenin bir parçası ancak külliyenin içinde değil, farklı bir yerde bulunuyor. 1,5 dönümlük bir alanda yer alan yapının ortasında bir avlu var. İçinde 20 hasta odası, hekimler ve eczacılar için odalar ile bir dershane bulunuyor. Buradan tıp tarihi açısından önemli isimler yetişmiş" ifadelerini kullandı.

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Salgınlar ölümü kitlesel bir felakete dönüştürüyor

Karşımızda görünmeyen bir düşman olduğunu belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Atıcı, "Salgınlar aslında yalnızca insan bedenini hedef alan biyolojik birtakım olaylar değil. Bunu bununla sınırlamamak lazım. Aynı zamanda toplumların düzenini, ekonomisini, sosyal ilişkilerini ve insanlığın geleceğe ilişkin umutlarını da sarsan büyük tarihsel kırılmalar oluşturmuşlar. İnsanlık tarihi yalnızca uygarlıkların yükselişi, keşifler, fetihler ve zaferler tarihi değil; aynı zamanda insanın doğayla, bilinmezlikle ve kendi kırılganlığıyla mücadelesinin de tarihi. Bu mücadelenin en eski ve güçlü tanıklarından biri de yine Pandora’nın kutusundan çıkanlardan biri olan salgın hastalıklardır. Salgınlar, ölümü bireysel bir son olmaktan çıkarıp kitlesel bir felakete dönüştürüyor. Görünmeyen ve nedenleri uzun süre anlaşılamayan bir düşman var karşımızda" şeklinde konuştu.

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Beynin düşünce üretme biçimiyle yaşamın işleyişi benzerlik taşıyor

Bursa’nın çok kadim bir şehir olduğunu söyleyen Dünya Sanat ve Bilim Mütevelli Heyet Üyesi, beyin ve hipofiz cerrahı Prof. Dr. Türker Kılıç, "Bursa çok kadim bir şehir. 700 yıl çok önemli, ancak daha eskisi de var. 8 bin 500 yıldır bu kültürün üzerindeyiz. Bu kültür bizi yetiştiriyor. İnsan beyni benim için var olan en güzel şey. Çünkü basitçe, Pandora’nın kutusunda umut olarak tasvir edilmiş. Ancak beynin güzelliğinin ana nedeni düşünebiliyor olması, sanat ve güzellik oluşturabilmesidir. Beyin nasıl düşünür, daha iyisini nasıl oluşturabilir? Bunu anlama derdim var. Ben Hamzabey İlkokulu’nda okurken, ilkokul 4. sınıfta ‘Bedenimizi Tanıyalım’ ünitesinde organları canlandırarak tanıtıyorduk. Bu organları Tahtakale’ye gidip sakatatçıdan alıyor, hem arkadaşlarımıza tanıtıyor hem de o organlarla ilişkili küçük piyesler oynuyorduk. Bana da öğretmenim beyin rolünü verdi. Ben de Tahtakale’deki sakatatçıdan beyin aldım. İlk kez bir et parçası olan beyne dokunuşum o zamandır. O günden sonra beynin nasıl olup da düşünce ve zihin ürettiği konusuyla ilgili dertlenmeye başladım. Bu konuyla alakalı çalışmalar yürütmeye başladım. Beyin cerrahisinin yanı sıra nörobilim alanında da çalışmalar yaptım. Doktoramı anatomi alanında tamamladıktan, 2012 yılında Avrupa Bilim ve Sanat Akademisi’ne, 2020 yılında ise Dünya Sanat ve Bilim Akademisi’ne seçildikten sonra Avrupa kökenli İnsan Beyni Projesi içerisinde rol almaya gayret ettik. Benim hayatım boyunca kendime sorduğum en zor soru şu: Çok büyük ihtimalle insan beyni nasıl bir modellemeyle düşünce üretiyorsa, büyük ihtimalle yaşam dediğimiz bu varoluş kodlamaları bütünüyle aynı modellemeyle yaşantı üretiyor. İkisinin modellemesi arasında analoji var" diye konuştu.

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Panel, Bursa’nın 700 yıllık tarihi ve kültürel mirasının sağlık perspektifinden değerlendirilmesine katkı sunarken, geçmişten günümüze tıp alanında yaşanan gelişmelerin ve geleceğe yönelik bilimsel çalışmaların önemine dikkat çekilmesiyle sona erdi.