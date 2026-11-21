Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'ya 89-85 mağlup oldu. Konuk ekip bu sonuçla 4’üncü galibiyetini aldı. Bursaspor ise 8’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.