Bursaspor Basketbol - Bordo Bandırma : 85-89
SALON: Tofaş Spor
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Polat Parlak
BURSASPOR BASKETBOL: Leyton Hammonds 28, Ergi Tırpancı, Brandon Taylor 16, Warren Washington 2, Bryce Brown 13, Micheal Moore 7, Mete Paçacı, Ahmet Aldin Türkoğlu, Will Cummings 17, Buğra Çal 1, Martynas Sajus 1, Ömer Can İlyasoğlu
PIZZABULLS BORDO BANDIRMA: Ty Gordon 17, Okben Ulubay, Peyton Aldridge 7, Zach Hankins 14, Quentin Peterson 26, Alex Perez 13, Kadir Bayram 4, Berk Demir, Özgür Şahin, Boubacar Toure 4, Damien Jefferson 4, Mehmet Oğuzhan Kızıl
1'İNCİ PERİYOT: 13-21
DEVRE: 37-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 59-71
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Bursaspor Basketbol, sahasında konuk ettiği Pizzabulls Bordo Bandırma'ya 89-85 mağlup oldu. Konuk ekip bu sonuçla 4’üncü galibiyetini aldı. Bursaspor ise 8’inci kez parkeden mağlup ayrıldı.
FOTOĞRAFLI
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.