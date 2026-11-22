Bursaspor Basketbol, Bordo Bandırma maçındaki hakem kararlarına ve tribünlerin boşaltılması kararına tepki göstererek MHK'den inceleme istedi.

Bursaspor Basketbol, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında sahasında Pizzabulls Bordo Bandırma'ya 8985 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından kamuoyu açıklaması yayımladı. Hakem yönetimine ve tribünlerin boşaltılması kararına tepki gösteren kulübün açıklaması şöyle:

"Bu nasıl hakemlik, bu nasıl ego, bu nasıl kibir? Bursaspor Basketbol Bandırma Bordo karşılaşmasında oyuncumuz Buğra Çal'ın top cama çarpmadan önce yaptığı tertemiz bloğu göremeyen, göremediğini egosundan veya niyetinden izlemeyen maçın hakemi, karşılaşmanın bitimine 2 dakika kala takımımızın yeniden oyuna ortak olması üzerine bu kez tribünleri boşaltmaya kalkışarak amacına ulaşmıştır!

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Sahada olanı göremeyen gözlerin, tribündeki taraftarımızı görmesi ne büyük tesadüf!

Bir hakemin egosu, bir camianın emeğinden; kibri, basketbolun ruhundan büyük olamaz!

Hakemlik, kişisel egoların tatmin edildiği, kibrin otoriteye dönüştürüldüğü bir makam değildir. O düdük, kimsenin şahsi güç gösterisinin aracı olamaz!

Bu ligde bugüne kadar farklı salonlarda saha içinde ve tribünlerde çok daha ciddi olaylar yaşanmasına rağmen gerekli müdahaleleri yapamayanların, bugün ortada tribünlerin boşaltılmasını gerektirecek hiçbir durum yokken böylesine bir karara başvurması kabul edilemez!

Üstelik bu kararın, takımımızın maçın son bölümünde yakaladığı momentumu ve geri dönüş mücadelesini tam anlamıyla sekteye uğratması, yaşananların yalnızca bir hakem kararı olarak değerlendirilmesini imkansız hale getirmiştir.

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Sormak istiyoruz; Diğer salonlarda yaşanan ciddi olaylar karşısında gösterilemeyen bu kararlılık, neden Bursaspor söz konusu olduğunda bir anda ortaya çıkmaktadır?

Kimsenin kişisel egosu ve kibri, sahadaki mücadelenin önüne geçemez. Hiçbir hakem, kendisini oyunun ve oyuncuların üzerinde göremez!

Merkez Hakem Kurulu'nu bu karşılaşmada yaşananları, özellikle de tribünlerin boşaltılması kararının gerekçesini tüm yönleriyle incelemeye ve kamuoyuna açıklama yapmaya davet ediyoruz.

Unutulmasın ki hiçbir hakemin egosu Bursaspor'dan, hiçbir hakemin kibri basketboldan büyük değildir!"