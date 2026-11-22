Bursa'da yasa dışı bahis operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Bursa'da yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Bursa'da yasa dışı bahsin finansmanına aracılık ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahsin finansmanında kullanıldığı değerlendirilen banka hesapları ve bu hesaplarla bağlantılı kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle kent merkezinde tespit edilen 5 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
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