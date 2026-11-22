Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından Schmidt Science Fellows iş birliğiyle hazırlanan 2027 Disiplinlerarası Bilim Sıralaması’nda (Interdisciplinary Science Rankings) ilk kez yer alarak dünya üniversiteleri arasında 601800 bandında konumlandı.

Elde ettikleri bu derece ile disiplinlerarası araştırma ekosistemini güçlendirme ve uluslararası akademik görünürlüğü artırma hedeflerine bir adım daha yaklaştıklarının altını çizen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "Araştırma üniversitesi misyonumuz doğrultusunda farklı disiplinleri ortak bilimsel hedeflerde buluşturmaya ve küresel ölçekte nitelikli bilgi üretimimizi kararlılıkla artırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Disiplinlerarası araştırmaların çağdaş bilim dünyasındaki stratejik önemine vurgu yapan Rektör Yılmaz; "Açıklanan sıralama, bilimsel başarının yalnızca nitelikli yayınlar üretmekle sınırlı olmadığını gösteriyor. Farklı disiplinlerden araştırmacıların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmesi ve bu iş birliklerini destekleyen kurumsal altyapı ile mekanizmaların geliştirilmesi, üniversitelerin küresel rekabet gücünde de belirleyici rol oynuyor" açıklamasında bulundu.

Değerlendirme sürecinde üniversiteler; 3 temel alan altında toplanan 11 farklı gösterge üzerinden analiz ediliyor. Bu göstergeler arasında disiplinlerarası araştırma fonları, başarı ölçütleri, fiziksel altyapı imkanlarını, akademik yükseltme kriterleri, araştırma kapasitesi, araştırma kalitesi ve akademik itibar gibi kritik başlıklar yer alıyor. Küresel ölçekte 102 ülke ve bölgeden toplam 1.058 üniversitenin değerlendirmeye alındığı sıralama, yükseköğretim kurumlarının disiplinlerarası bilim üretme kapasitesini kapsamlı bir yaklaşımla ölçüyor.