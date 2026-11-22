Yıldırım’ın geleceğini bütüncül anlayışla planladıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, fiziki yatırımların yanı sıra toplumsal yaşamı güçlendiren projelere de öncelik verdiklerini söyledi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Birlik Vakfı Bursa Şubesi tarafından düzenlenen Cuma Meclisi programının konuğu oldu. Başkan Oktay Yılmaz, "Yıldırım’dan Geleceğe: Şehir İnsan ve Medeniyet" başlığında bir sunum yaptı. Hayata geçirilen projelerden ve planlanan yatırımlardan bahseden Başkan Yılmaz, Yıldırım’daki şehircilik vizyonunu paylaştı. Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Deniz Köken, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya ve çok sayıda gencin takip ettiği programın moderatörlüğünü ise Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Muhammed Yılmaz yaptı.

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Başkan Oktay Yılmaz, Yıldırım’da yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Yıldırım’daki nüfus yoğunluğuna ve geçmişten gelen çarpık yapılaşma sorununa dikkat çeken Başkan Yılmaz, ilçenin geleceğini bütüncül anlayışla yeniden planladıklarını söyledi. Yılmaz, "Bugüne kadar 5 milyon metrekarelik alanda yeniden planlama gerçekleştirdik. Bu dönemde bir o kadar alanı daha planlıyoruz. Böylece yaklaşık 10 milyon metrekarelik alanı yeniden planlamış ve mülkiyet problemlerini çözmüş olacağız. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla 40 binden fazla hak sahibinin mülkiyet sorununu çözdük. Ayrıca Yıldırım’ın bütününü kapsayan Kentsel Dönüşüm Stratejik Planı’nı oluşturduk. Dönüşüm çalışmalarımızda mahalle kültürünü korumaya özen gösteriyoruz" dedi.

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Kentsel dönüşümü sadece binaları yenilemek olarak görmediklerini vurgulayan Oktay Yılmaz, Yıldırım’da sosyal donatı alanlarını da artırdıklarını belirtti. Yılmaz, "Biz sadece binaları yıkıp yeni binalar yapmıyoruz. Yolları genişletiyoruz, parkları çoğaltıyoruz, okul ve kütüphane alanlarını artırıyoruz. Böylece Yıldırım’da gerçek anlamda büyük bir sosyal dönüşüm vizyonu ortaya koyduk. Yıldırım Belediyesi olarak 20’den fazla noktada kentsel dönüşüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra 100’den fazla noktada da özel sektör eliyle yürütülen dönüşüm projeleri bulunuyor. Dönüşüm çalışmalarını bina bazlı değil, bölge bazlı bir anlayışla yürütüyoruz. Alternatif yollarıyla, yeşil ve sosyal yaşam alanlarıyla bir süreç yönetiyoruz. Kentsel dönüşümü gönüllük esasıyla gerçekleştiriyoruz ve özel sektörü de teşvik ediyoruz. Bugüne kadar 5 binden fazla konut ürettik. Hedefimiz 30 bin konut üretmek. Gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarıyla Yıldırım'da özgüveni inşa ettik" diye konuştu.

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Yıldırım’a 300’den fazla eser kazandırdıklarını vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, hayata geçirilen projelerle ilçedeki yaşam kalitesini yükselttiklerini aktardı. Kısa süre önce temeli atılan Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi’nin bölgeye değer katacağını söyleyen Yılmaz, "2 milyar liralık eseri belediye kasasından tek kuruş çıkmadan Yıldırım’a kazandırıyoruz. Bu merkezi 2028 yılında hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. Yakın zamanda 5 megavatlık güneş enerji sistemi kuracaklarını anlatan Oktay Yılmaz, "Böylece belediyemize ait tüm tesislerin enerji ihtiyacını buradan karşılaşmış olacağız" dedi. İstihdama yönelik çalışmalardan bahseden Başkan Yılmaz, "Sanayinin ihtiyaçlarına göre iş garantili mesleki eğitimler düzenledik. Bugüne kadar 46 bin kişiye özel sektörde iş bulduk. Ayrıca Türkiye’de ilk defa engellilere yönelik Destekli İstihdam Modeli’ni hayata geçirdik. Bu model sayesinde 122 engelli bireyi işe yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, fiziki projeler kadar insana yatırım yapmayı da önemsediklerini söyledi. Yılmaz, "Belediyeciliğimizin merkezine insanı koyuyoruz. Bu anlayışla kadınlara, gençlere ve çocuklara yönelik birbirinden değerli çalışmaları hayata geçirdik. En önemli projelerimizin başında ise Uyumayan Kütüphaneler geliyor. Bugün itibariyle kütüphanelerimizin 100 binden fazla üyesi var. 7 gün 24 saat hizmet veren kütüphanelerimiz, adeta gençlerin ikinci evi oldu. Gençlere ve çocuklara yönelik yatırımları, kentsel dönüşüm projeleri kadar kıymetli buluyoruz" dedi. Başkan Oktay Yılmaz, hayata geçirdikleri projelerle Yıldırım’da kadınların sosyal ve ekonomik yaşamda daha güçlü bir şekilde yer almalarını desteklediklerini ifade etti.

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Sosyal belediyecilikte Türkiye’ye örnek çalışmalar yürüttüklerini vurgulayan Başkan Oktay Yılmaz, yaşlı vatandaşlar için ‘Hürmetkan’ adıyla özel yaşam alanları oluşturacaklarını açıkladı. Yılmaz, "Büyüklerimizin buralarda uygun şartlarda yemek yiyip çay içebilecek, spor yapabilecek ve kitap okuyabilecek. Hürmetkan merkezlerimizi inşallah 2027 yılında hizmete açmış olacağız. Hayatın her anında büyüklerimizin yanındayız" diye konuştu.

Başkan Oktay Yılmaz, Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sona yaklaşıldığını ve kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.