Kültür ve sanata verdiği destekle dikkat çeken Osmangazi Belediyesi, 2026 yılını Türk edebiyatının usta kalemi Orhan Kemal’e ithaf etti. Yıl boyunca düzenlenen etkinlik ve söyleşilerle Osmangazililer, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal’in yaşamını, edebiyat anlayışını ve eserlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Osmangazi’de edebiyatla iç içe geçen 2026 yılının son aylarında, Osmangazi Belediyesi tarafından Orhan Kemal’in romanlarından yola çıkılarak hazırlanan "Ekmek, Kardeşlik ve Umut" başlıklı söyleşi ve okuma atölyesi gerçekleştirildi.

Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi’nde düzenlenen edebiyat buluşmasının moderatörlüğünü Mazlum Vesek üstlendi. Programın konuğu ise Orhan Kemal’in oğlu, Orhan Kemal Müzesi Kurucusu ve yazar Işık Öğütçü oldu. Osmangazililerle bir araya gelen Öğütçü, babasının yaşamına, edebiyat anlayışına ve eserlerinin ortaya çıkış sürecine ilişkin dikkat çekici anekdotlar paylaştı.

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Samimi bir atmosferde gerçekleşen söyleşide edebiyatseverler, Orhan Kemal’in yaşamı ve eserlerine dair merak ettikleri soruları Işık Öğütçü’ye yöneltti. Katılımcıların sorularını içtenlikle yanıtlayan Öğütçü, babasının edebiyat dünyasına ışık tutan anlatımlarıyla keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Programda ayrıca Mazlum Vesek tarafından Orhan Kemal’in şiirleri seslendirilerek edebiyat dolu buluşmaya ayrı bir renk katıldı.

Orhan Kemal 370 sayfa romanı 20 günde yazıyor

Orhan Kemal’in sıcak ve dost canlısı bir insan olduğunu ifade eden Orhan Kemal’in oğlu, Orhan Kemal Müzesi Kurucusu ve yazar Işık Öğütçü, "Babam şuradan çıkıp gelse, beş saniye sonra koluna girer, kibarlığınızdan ve nezaketinizden dolayı ‘Orhan Bey’ diyeceksiniz. Ama hayır, ‘Orhan abi’ muhabbetiyle anında samimi olursunuz. Esprilerle ve komik hikâyelerle canlanır, herkes coşardı. Orhan Kemal’in böyle bir özelliği vardı. Semih Balcıoğlu çok enteresan bir şey anlattı. İkbal Kahvesi’nde insanlar var; herkes bir yerde oturmuş, oyun oynuyor ve çay içiyor. Oraya babam girdiği zaman boş bir masaya geçer. Biraz sonra sandalye ve tabureyi kapan herkes onun masasına gelir. Böyle bir insan. Müthiş bir kültürel birikimi var. Anlattığı hikayeler olağanüstü. Bunlar, insanları orada o atmosfere sokuyor. Erol Şadi Erdinç, babamın yakın dostuydu. Bana şunu anlattı: ‘Babanla bir gün kahvede oturuyoruz. Baban hapishane hatıralarını anlatıyor, biz de cezaevi anısı diye dinledik. Sonra 72. Koğuş gibi bir eseri yazdı. "Bu anlattığı şey miydi bize?" diye ben şaşırdım.’ diyor. Babam, anlattığı konuyu kağıda o kadar rahat geçiriyor ki bir kere yazmak onun için hiç problem değil. Müzeye gelen dostlarımız var. Müzede, 370 sayfalık Vukuat Var isimli eserinin orijinal dosyası bulunuyor. Bir gazeteciye, 1954 yılında bu eseri 20 günde yazdığını söylemiş. 370 sayfalık romanı 20 günde yazıyor. Öyle dolu ki ardından onun ikinci cildini yazıyor; Hanımın Çiftliği ortaya çıkıyor. Okuduğunuz zaman hiçbir yerde sarkma görmezsiniz, kopma yoktur. Ama bu adam orada senaryo ve öykü yazıyor, götürüp onları satıyor, parasını alıp geliyor ve evin tenceresi kaynıyor. Siz okuduğunuz zaman aynı tempoda, aynı hızla o eseri okuyup bitiriyorsunuz. Bu insanın insanlarla ilişkisi de böyle sıcak ve dost canlısıdır" şeklinde konuştu.

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Söyleşi ve okuma atölyesinin ardından Işık Öğütçü, Orhan Kemal’in kitaplarını okurları için imzaladı.