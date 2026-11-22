İstanbul Kadıköy İskelesi’nde sabah saatlerinde denizde bir kişinin olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin 20 yaşındaki Cenk Kula olduğu belirlendi.

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