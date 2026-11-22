BURSA’nın İnegöl ilçesinde bisikletleriyle gezintiye çıktıktan bir süre sonra kaybolan Ahmet E. (13) ile Fadıl E. (11), jandarma ekipleri tarafından ormanda bulundu. Üstleri çamur içinde ve soğuktan üşümüş halde bulunan çocuklara jandarma ekipleri, montlarını vererek ısınmalarını sağladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi’nde meydana geldi. 4 arkadaş bisikletleriyle kırsal Deydinler Mahallesi’ne gitti. Bir süre patika yollarında bisiklet süren arkadaşlardan Suriye uyruklu Ahmet E. (13) ve Fadıl E. (11), diğer arkadaşlarından ayrılarak ormana doğru ilerledi. Ormanin iç kesimlerine doğru pedal çeviren iki çocuk, yollarını kaybedince geri dönmeyi başaramadı. Çocuklarının arkadaşlarından durumu öğrenin aileleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, kırsal Deydinler Mahallesi’ndeki ormanda arama çalışması başlattı.

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JANDARMA MONTUNU VERDİ

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası 2 çocuk, üstleri çamur içinde ve soğuk nedeniyle üşümüş halde yaklaşık 7 saat sonra bulundu. Çocukların durumunu gören jandarma ekipleri montlarını vererek ısınmalarını sağladı. Tedbir amacıyla hastaneye götürülen çocukların sağlık durumların iyi olduğu belirlenince alelerine teslim edildi.