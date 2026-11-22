BURSA’nın İnegöl ilçesinde, polislerin denetim yaptığını görünce geri manevra yapıp kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü Umut P.’ye (20) toplam 61 bin TL ceza uygulandı, kamyoneti 30 gün süreyle trafikten menedildi. Sürücünün annesi A.P., ceza yazılmaması için konuştuğu polislere, “Zaten askerlik yapmadı. Eşim de gidiyor, şimdi hasta. Çoluğuma çocuğuma acıyın” dedi.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’nde görevli polisler, Alanyurt Yolu’nda trafik denetimi yaptıkları sırada 20 GA 233 plakalı kamyonetin sürücüsünün geri manevra yaparak kaçmaya çalıştığını fark etti. Ekipler aracı durdurdu. İncelemelerde sürücü Umut P.’nin (20) ehliyetinin olmadığı, kamyonette ise mevzuata uygun olmayan standart dışı ses sistemi bulunduğu tespit edildi.

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'Ehliyetsiz araç kullanmak'tan 40 bin TL ve 'Mevzuata uygun olmayan standart dışı ses/görüntü sistemi bulundurma veya kullanma' suçundan ise 21 bin TL olmak üzere sürücüye toplam 61 bin TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet de 30 gün süreyle trafikten menedildi.

ANNE, POLİSLERİ İKNA EDEMEYİNCE ‘ALLAH’A HAVALE EDİYORUM’ DEDİ

Kamyonetin trafikten menedilmemesi için sürücünün annesi A.P. ekiplere çeşitli gerekçeler sunarak oğluna yardımcı olmalarını istedi. A.P., "Dilenelim mi, hırsızlık mı yapalım komiserim? Ekmek param yok diyorum sana. Yapmış bir cahillik, affet. Ben annesiyim. Akıllı birisiyse Kur'an çarpsın. Zaten askerlik yapmadı. Eşim de gidiyor şimdi hasta. Yarın onu hastaneye götüreceğim. Çoluğuma çocuğuma acıyın" dedi.

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Polis ekiplerinden beklediği karşılığı göremeyen anne A.P., bu kez "Sizi Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.