Trendyol 1. Lig: Bursaspor: 2 - Sivasspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 20 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 20 mağlup etti.
Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Kadir Beyaz
Bursaspor: Kerem Matisli, Ertuğrul Ersoy, Emirhan Başyiğit, Zeki Yavru (Rahmetullah Berişbek dk. 60), Barış Gök, Halil Akbunar (Ivan Saranic dk. 87), Soner Aydoğdu (Eyüp Akcan dk. 61), Lincoln (Tayfun Aydoğan dk. 74), Lewis Baker, Kelechi Iheanacho, Amine Boutrah (Hüseyin Maldar dk. 74)
Yedekler: Ahmet Kıvanç, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Tural Bayramov, Emir Kaan Gültekin
Teknik Direktör: Mustafa Er
Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Burak Kapacak (Valon Ethemi dk. 46), Uğur Çiftçi, Mert Çelik, Kamil Fidan, Charilaos Charisis (Oğuzhan Aksoy dk. 84), Musah Mohammed, Cihat Çelik (Feyzi Yıldırım dk. 81), Clinton Duodu (Yılmaz Cin dk. 81), Ebrima Ceesay (Salih Kavrazlı dk. 81)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Süleyman Özdamar, Yusuf Kefkir, Turan Tuzlacık, Kerem Atakan Kesgin
Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş
Goller: Kelechi Iheanacho (dk. 19), Soner Aydoğdu (dk. 22) (Bursaspor)
Sarı kartlar: Barış Gök, Soner Aydoğdu, Lewis Baker (Bursaspor), Cihat Çelik (Sivasspor)
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