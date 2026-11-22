Duygusal eserlerin yanı sıra hareketli şarkılar da seslendiren solistler, şef ve orkestra müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde şef Tümay Sarıgül yönetiminde, solistler Gönül Seven Toparlak ve Bahtiyar Özdemir'in katılımıyla konser verdi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.