Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Devreyi zirvede bitirmek istiyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Bursaspor, sahasında Sivasspor'u 20 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, kazanılması gereken bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Önemli olan kazanmaktı. Rakibe çok net pozisyon vermedik. Tempomuz daha yüksek olabilirdi. Biraz skoru erken aldığımız için oyuna sonradan giren oyuncularımdan enerji almak istedim. Skoru erken alınca kontrollü oynadık. Gole ihtiyacımız olsa tempoyu yüzde yüz yükseltirdik. Başlangıç noktasındaki oyunla maçı bitirmek istiyoruz ama maalesef bu anlamda çok mesafe kat ettiğimizi söyleyemem. Skora göre ortaya oyun çıkma durumu devam ediyor. Bunlardan ders alıp devam edeceğiz" dedi.

REKLAM

Rakiplerinin puan kayıplarının kendileri açısından önemli olduğunu vurgulayan Er, "Bizim kazanmamız çok değerli. Rakiplerin kaybetmesi bizi bir adım daha ileriye itiyor. Her maçımızı kazanmaya çalışıyoruz. Amacımız üçüncü sıradaki rakiple puan farkını korumak. Devre arasına kadar bu farkı nerelere çıkarabiliriz ona bakacağız. Önümüzdeki hafta kritik bir maça çıkacağız. Kazanıp rakiplerimize karşı psikolojik üstünlüğü almak istiyoruz. Devreyi lider bitirirsek çok çok sağlıklı bir devre bitirmiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Çağdaş Çavuş: "Yaşanan sorunlar zaman zaman sahaya yansıyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise zorlu bir süreçten geçtiklerini belirterek, yaşadıkları sıkıntıların zaman zaman sahaya yansıdığını söyledi.

REKLAM

Bursaspor'un oyun organizasyonuna karşı bir plan hazırladıklarını anlatan Çavuş, "Yaşanan sorunlar zaman zaman sahaya yansıyor. Bu zorlu süreci yaşarken hem maç oynuyoruz hem de bu sıkıntılarla uğraşıyoruz. Bursaspor'un iyi organizasyonuna cevap vermek, ayağa kalkmak ve oyun içindeki kırılganlıkları azaltmak için bir oyun planı ortaya koyduk. Birinci bölgedeki top kayıpları ve rakibin ikili oyunlarına vereceğimiz cevap bugün maç sonucunu belirleyecekti. Bunu çok iyi şekilde çalışmıştık. Fakat çıkarken kaybettiğimiz bir top ve yediğimiz bir gol. Ardından ikili oyunla oluşan bir durum ve yine bir gol yedik. Kendi bireysel hatalarımızla gol yediğimizde bu durum kırılganlık oluşturuyor" diye konuştu.

REKLAM

Karşılaşmanın ikinci yarısında farklı bir oyun ortaya koyduklarını ifade eden Çavuş, "İkinci yarı tamamen farklılaştı. Bursaspor adına ilk devrede yediğimiz iki gol haricinde başka pozisyon da yok. Oyuncularımın verdiği mücadele ve sahada gösterdiği enerji bundan sonraki maçlar için güzel referans oldu. Bakıldığında sonuç olarak alamadığımız bir sonucu oyun olarak aldık. Bu beni mutlu etti. Bundan sonraki maçta da aynı reaksiyonu alacağımızı umuyorum" şeklinde konuştu.