Bursa'da Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın aynı sahneyi paylaştığı "Konken Partisi" oyunu izleyiciyle buluştu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde perde açan oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Yıldız Kenter ve Müşfik Kenter'in 1990'lardaki performanslarıyla hafızalara kazınan oyun, bu kez Melek Baykal ve Mehmet Atay'ın etkileyici yorumuyla seyirciyle buluştu.

Güldürürken düşündüren Konken Partisi, hayatlarının sonbaharında tesadüfen yolları kesişen Fonsia ve Weller'in zamanlarını konken partileriyle geçirirken bir anda tüm hayatlarını masaya yatırmasını konu ediyor.

Oyun sonunda sanatseverleri selamlayan oyuncular uzun süre alkışlandı.