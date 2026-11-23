Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretilen bölgelerde rekorlara ulaşan üretim miktarları sebebiyle fiyatta zor günler yaşanırken, özel üretim yapan Bursa'da bir kooperatif 230 lira ile ülkedeki en yüksek alım fiyatını açıkladı.

Gemlik ilçesinde tüccarların düşük fiyat teklifleri nedeniyle üreticiler zor günler geçirirken, S.S. Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarına adeta can suyu oldu, yüzünü güldürdü.

Türkiye'deki en yüksek alım fiyatlarını açıklayan kooperatif, üreticinin yüzünü güldürürken artan maliyetler ve çevre köylerdeki düşük fiyatlar nedeniyle yaşanan sıkıntılara dikkati çekti.

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Piyasadaki fiyat belirsizliğine ve tüccarların baskısına karşı kooperatif olarak üreticinin malını değerinde almayı amaçladıklarını belirten Katırlı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Emin Bircan, "Kooperatifimiz elinden geldiği kadar malını değerlendirmeye bakıyor, ezilmesin istiyoruz. Ancak bu iş sadece bizimle olmuyor, bütün bölgelerde fiyatların aynı seviyede olması lazım. Katırlı'nın yüzü gülmüş ama Muradiye ve Kavaklı'nın yüzü gülmüyor. Bütün çiftçinin yüzünün gülmesi lazım" dedi.

Fiyatlarının Türkiye genelindeki en yüksek seviyede olduğunu vurgulayan Bircan, 2026 yılı barem fiyat listesine göre 180 dane zeytinin kilogram fiyatını 230 lira, 250 dane zeytinin fiyatını ise 130 lira olarak belirlediklerini ifade etti. Geçen yıla göre yüzde 15'lik bir artış yaptıklarını belirten Bircan, kooperatifin ortaklar ve köylüler için var olduğunu söyledi.

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"Zeytinin yüzde 60'ı yağlık ancak yağlık fiyatları düştü"

Açıklanan yüksek fiyatlara rağmen üreticide buruk bir sevinç olduğunu dile getiren Emin Bircan, bu sezon rekoltedeki zeytinin yüzde 60'ının yağlık olduğunu hatırlattı. Geçen yıl 4550 lira olan yağlık zeytin fiyatlarının bu yıl 30 liraya gerilediğini belirten Bircan, geçen yıl günlük 1.700 lira olan işçi yevmiyesinin bu yıl 2.000 liraya yükseldiğini ifade ederek üreticinin maliyetler karşısında zorlandığını kaydetti.

Üreticilerden tüccarlara tepki ve dayanışma çağrısı

Yan köylerden de kendilerine yoğun talep geldiğini ancak kendi köylerinin ürününü zor karşılayacaklarını belirten Katırlı zeytin üreticisi İsmail Uysal, üreticileri kollamak ve ayakta tutmak zorunda olduklarını dile getirdi.

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Çiftçi Tahsin Beki ise tüccarların fiyat politikalarına tepki göstererek, "Ya bu kadar öldürmeyin milleti ya. Bu millete biraz verin ki millet mala baksın. Yoksa kimse bakmayacak. Masraf yapacağım, zarar edeceğim; niye bakayım? Tüccarlar biraz elini vicdanına koysun, malın karşılığını versinler" diye konuştu.

Zeytin üreticisi Ali Bayrak da kendi kooperatiflerinin fiyatlarından memnun olduklarını ancak çevredeki tüccarların sofralık zeytini 5055 lira gibi çok düşük rakamlara aldığını belirterek duruma tepki gösterdi.