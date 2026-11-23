Saldırganlar, darbettikleri çocuğun cep telefonunu ve parasını alarak olay yerinden uzaklaştı. Kameraya yansıyan olayda polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1516 yaşlarındaki çocuk, 5 kişilik grubun hedefi oldu. Çevresini saran grup, çocuğa saldırarak darbetmeye başladı. Tekme ve yumruklarla saldırıya uğrayan çocuk, grubun karşısında zor anlar yaşadı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 1516 yaşlarında bir çocuk, 5 kişilik grubun saldırısına uğradı. Sokak ortasında acımasızca darbedilen çocuğun cep telefonu ve parası gasp edilirken, yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı.

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