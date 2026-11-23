Nilüfer Belediyesi’nin Pancar Deposu’nda düzenlediği "Gastroetnomüzikolojik KaynamalarMasabaşı" etkinliğinin kasım ayı konuğu araştırmacıyazar Gökhan Akçura oldu. Özlem Doğuş Varlı’nın yürütücülüğündeki buluşmada, kır aleminden pikniğe uzanan mesire geleneği döneminin ezgileri ve yemekleri eşliğinde ele alındı.

Nilüfer Belediyesi’nin Pancar Deposu’nda sürdürdüğü "Gastroetnomüzikolojik KaynatmalarMasabaşı" serisi, kasım ayında "Zeytin Dalında Palto Kasım Soframızda Bir Bahar Hatırası: Kır Aleminden Pikniğe" başlığıyla yapıldı. Özlem Doğuş Varlı’nın hazırlayıp sunduğu programda araştırmacıyazar Gökhan Akçura, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e açık hava eğlencelerini ve kır sofralarını arşiv fotoğrafları üzerinden anlattı. Katılımcılara seslezzet eşleştirme formlarının dağıtıldığı buluşma, Varlı’nın Atatürk anlatısı, klasik kemençe taksimi ve beyaz leblebi ikramıyla başladı. Varlı, program boyunca yaptığı anlatımlarda Pınarbaşı ve Gökdere vadisindeki Temenyeri gibi Bursa’nın eski mesire alanlarına da değindi.

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Konuşmasına davul ve zurnanın geleneksel eğlencelerdeki yerini Ahmet Rasim’in yazılarından örneklerle anlatarak başlayan Gökhan Akçura, eski İstanbul’da sur dışındaki çayırların, Haliç, Kağıthane, Göksu, Küçüksu ve Sarıyer bölgelerinin başlıca mesire yerleri olduğunu söyledi. 1920’lerden itibaren kır sofralarına gramofonun da taşındığını belirten Akçura, Cumhuriyet dönemiyle birlikte giyim kuşamdan kadın ve erkeklerin bir arada vakit geçirmesine kadar pek çok alışkanlığın değiştiğini ifade etti. Akçura, 1930’ların sonlarına doğru "kır alemi" tabirinin geride kaldığını ve Batı’dan gelen "piknik" sözcüğünün dile yerleştiğini aktardı.

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Söyleşide İstanbul’un çok kültürlü panayırlarına, kurmalı müzik kutusu laternanın çalındığı Apukurya kutlamalarına, İzmir’deki Dana Bayramı ile İstanbul’daki Arap Bayramı geleneğine, Hıdırellez eğlencelerine ve kentin eski bostanlarına değinildi. Eski kır sofralarının düzenini de paylaşan Akçura, zeytinyağlı dolma, börek, kuru köfte ve tuzlu sardalyadan oluşan mesire menülerinden örnekler verdi.

Tarihi anlatılar boyunca konuklara sunulan ikramlara türküler, maniler, zeybek, sirto ve fasıl ezgileri eşlik etti. Program akışında katılımcılara kuru fasulye ve pilav, zeytin, Selanik usulü ıspanaklı börek, aside ve hardaliye ikram edildi. Etkinliğin sonunda konuklara geçmişin sokak tatlarından macun ve helva dağıtıldı.