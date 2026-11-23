Bursa’da otomotiv yan sanayii kolunda faaliyet gösteren yabancı ortaklı firma iflas gerekçesi üretime son vererek işçi alacaklarının ödenmeyeceğini bildirdi. Bugün fabrika önünde toplanan işçiler bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya Yeni Parti İl Başkan Yardımcısı Yalçın Güney de katılarak işçilere destek verdi.

Bursa Nilüfer Hasanağa Organize Sanayii Bölgesinde uzun yıllardır faaliyet gösteren Özyıldız Compin Fainsa Fabrikası yaklaşık 1 ay önce iflas edildiği gerekçesiyle üretime son verdi. 100’e yakın işçiye kıdem tazminatı, mesai ücretlerinin işçi alacaklarının ödenmeyeceği bildirildi. Yaklaşık 1 aydır alacakları konusunda bir ilerleme olmayınca, fabrika işçileri eylem kararı alarak bu sabah kapanan fabrikanın önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

REKLAM

İşçiler adına konuşan Sercan Karaman, Özyıldız Compin Fainsa çalışanları olarak bugün burada emeğimizin karşılığını, ödenmeyen maaşlarımızı ve yasal tazminat haklarımızı talep etmek için bulunuyoruz. 30 Eylül Çarşamba günü fabrikamızın kapatılmasına yönelik ani bir karar alınmıştır. Bu kararla birlikte fabrikada çalışan yaklaşık 80 personel, maaş ve tazminat hakları ödenmeden işsiz bırakılmıştır. İşçi alacakları konusunda şirket yetkilileri sorumluluk almalıdır. Mağdur edilen çalışanların haklarının korunması için yetkili kurumlar harekete geçmelidir. Emeğimizin karşılığını almak için hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Yasal haklarımızı kullanmaktan ve sesimizi duyurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

REKLAM

Fabrika önündeki eylemde işçilerle görüşen ve taleplerini dinleyen Yeni Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Yalçın Güney,’ Emekçilerin haklı talepleri belli. Alın terlerinin hemen verilmesini istiyorlar. Biz Yeni Parti Bursa İl Örgütü olarak her zaman destekleyicileri olacağız ve hukuki yardım için kapımız emekçilerimize sonuna kadar açıktır’ dedi.