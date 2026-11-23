Yıldırım Belediyesi, genç yaşta hayatını kaybeden milli güreşçi Yusuf Taha Turp’u anlamlı bir organizasyonla andı.

Sporu ve sporcuları destekleyen örnek çalışmalara imza atan Yıldırım Belediyesi, son olarak Atatürk’ü Anma ve Cumhuriyet Kupası Serbest Güreş Turnuvası’na ev sahipliği yaptı. Kısa süre önce vefat eden milli güreşçi Yusuf Taha Turp’un hatırasını yaşatmak amacıyla düzenlenen turnuva; 8 şehirden toplam 22 kulüp ve 300 sporcu katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen organizasyon büyük heyecana sahne olurken, sporcuların performansları güreş tutkunlarının beğenisini topladı. Mindere çıkan genç güreşçiler, U13 ve U11 kategorilerde dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

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Sporda marka kent yıldırım

Turnuvayı takip eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, başarılı sporculara madalyalarını verdi. Başkan Yılmaz, "Gençlerimizi sporla buluşturmayı ve yeteneklerini keşfetmelerini önemsiyoruz. Bu doğrultuda ilçemizde farklı branşlarda sportif organizasyonlara ev sahipliği yapıyoruz. Milli güreşçimiz Yusuf Taha Turp’un anısını yaşatmak adına düzenlediğimiz bu turnuva da bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Yusuf kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Turnuvaya katılan genç sporcularımızı tebrik ediyorum. Yıldırım’ı sporda marka kent yapmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.