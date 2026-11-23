BURSA'nın Karacabey ilçesinde, sürücüsünün aniden yola çıkan köpeği fark edip yavaşlattığı otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Bursa-Balıkesir kara yolu TİGEM mevkiindeki meydana geldi. Balıkesir yönüne giden S.T. (35), aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için 10 AFF 114 plakalı otomobilinin hızını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen E.C.D. (40) yönetimindeki 10 ADA 405 plakalı otomobil, S.T.’nin aracına çarptı. Kazada sürücüler S.T. ve E.C.D. ile araçlarda bulunan H.Y. (50) ve H.T. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.