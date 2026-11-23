Bursa'da otobanda yaşanan kazada bir şahin yaraladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri yaralı şahini yol kenarında baygın vaziyette bulup kurtarılması için harekete geçti.

Trafik kazası Bursa İstanbul otobanı Görükle Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Ekipler tarafından bulunduğu yerden dikkatlice alınan yaralı şahin, ilk müdahalesinin yapılması amacıyla Uludağ Üniversitesi'ne götürüldü. Burada veteriner hekimler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından şahinin sağlık durumuyla ilgili gerekli kontroller gerçekleştirildi.

İlk müdahalesi tamamlanan yaralı şahin, tedavi ve bakım sürecinin devam etmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yaralı şahinin tedavi altına alındığı öğrenildi.