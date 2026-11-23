Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelenen "Barış Adası" adlı çocuk oyunu, yoğun ilgi görmesinin ardından Demirtaş'ta da ücretsiz olarak minik izleyicilerle buluştu.

Çocukların erken yaşta sanatla tanışmasını ve kültürel etkinliklere katılarak farklı dünyaların kapılarını aralamasını önemseyen Osmangazi Belediyesi, tiyatro gösterimleriyle miniklere keyifli deneyimler sunuyor. Bu doğrultuda, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Barış Adası" adlı çocuk oyunu, Demirtaş Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahneye taşındı. Osmangazi Gösteri Merkezi'nde daha önce izleyicilerden yoğun ilgi gören oyun, bu kez Demirtaşlı çocukların beğenisine sunuldu. Turgay Yıldız'ın kaleme aldığı, Ebru Kara'nın yönetmenliğini üstlendiği eser, Miço Kiçi ve Miço Miçi karakterlerinin maceraları aracılığıyla paylaşmanın, yardımlaşmanın ve birlikte hareket etmenin değerini çocuklara aktardı.

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Çocuklar keyif dolu anlar yaşadı

Gösterime Demirtaşlı çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle birlikte Demirtaş Kültür Merkezi'ne gelen çocuklar, salonu tamamen doldururken oyunu büyük bir dikkat ve heyecanla takip etti. Kahkaha ve eğlencenin eksik olmadığı gösteride keyifli vakit geçiren minikler, "Barış Adası" oyununu çok sevdiklerini ve tiyatro izlemekten büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Çocuklar, güzel bir deneyim yaşadıklarına işaret ederek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.