Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir aranan kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir aranan kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.
Kırsal Hamzabey Mahallesi eski köprü mevkisindeki dere kenarında erkek cesedi görenler durumu polise bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Cesedin, Mesudiye Mahallesi'ndeki evinden 25 Ekim'de ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Emrah G'ye (33) ait olabileceği değerlendiriliyor.
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