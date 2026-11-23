Cesedin, Mesudiye Mahallesi'ndeki evinden 25 Ekim'de ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Emrah G'ye (33) ait olabileceği değerlendiriliyor.

Bölgeye giden ekipler, güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra ceset, kimlik tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir süredir aranan kişiye ait olduğu değerlendirilen erkek cesedi bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.