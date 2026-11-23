Sanatçı Taner Yılmaz'ın "Henüz Tanışmadık" başlıklı sergisi, Bursa'daki CURE Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Erkan Doğanay küratörlüğünde hazırlanan ve 15 Aralık'a kadar açık kalacak sergide, sanatçının tuval üzerine yağlıboya portreleri ile iç mekan (interior) resimleri yer alıyor. Açılış sergisinde Ekrem Yalçındağ ve Ahmet Oran'ı ağırlayan Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'ndeki galerinin ikinci sergisi niteliğini taşıyan seçki, görünen ile bilinen arasındaki mesafeye odaklanıyor.

Portrelerde çoklu anlar ve katmanlı doku

Yılmaz, gerçekçi biçimde resmettiği yüzlere boya lekeleri, serbest fırça hareketleri ve birbirini kesen çizgilerle müdahale ederek tek bir portrede farklı anları bir araya getiriyor. Bazı çalışmalarda gözlerin ve yüz hatlarının çoğaldığı, bazılarında ise boyanın yüzün belirli bölümlerini örttüğü görülüyor.

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Velázquez ve Rembrandt'ın eserleri üzerine etütler yapan sanatçının resimlerinde klasik geleneğin izleri ile Lucian Freud'u çağrıştıran kalın, heykelsi boya dokusu bir arada bulunuyor. Ultramarin mavisi, mor, turkuaz ve kırmızı gibi renklerin yüzlerin sakin ifadeleriyle kurduğu zıt, izleyiciye tanıdık görünen yüzlerin zamanla farklı bir boyut kazanmasını sağlıyor.

Resim anlayışını, "Portrelerde ifadeyi daha iyi yakalayabildiğime inanıyorum. İfade, insanın ellerinde, oturuşunda ve beden dilinde saklıdır. Gözler de tek kelime etmeden pek çok duyguyu aktarabilir. İzleyiciyi resmim karşısında kısa bir an için bile hipnotize edebiliyorsam, çalışmamı başarılı sayarım" sözleriyle özetleyen Yılmaz, 1981 yılında Almanya'da doğdu ve çalışmalarını Bursa'da sürdürüyor.

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İç mekan sahnelerinde bellek sorgulaması

Sergideki iç mekan resimlerinde ise yemek masası etrafında toplanan insanlar, şömine başında oynayan çocuklar ve eski radyo gibi unsurlar, geçmiş dönemlerin aile fotoğraflarını ve dergi illüstrasyonlarını hatırlatıyor. Figürlerin belirginliğini koruduğu sahnelerde nesnelerin ve zeminin yer yer soyut renk alanlarına dönüşmesi, görüntü ile ardındaki gerçeklik arasındaki ilişkiyi sorgulatıyor.

CURE Art Gallery'deki sergi, pazartesi günleri dışında salıcumartesi 11.0019.00 ve pazar 12.0018.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.