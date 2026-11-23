Kayıp olarak aranırken 29 gün sonra çöplerin arasında cesedi bulundu
BURSA'nın İnegöl ilçesinde dere kenarında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöplerin arasında erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin, 25 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan Emrah Gedik'e (33) ait olduğu belirlendi.
BURSA’nın İnegöl ilçesinde dere kenarında temizlik çalışması yapan belediye ekipleri, çöplerin arasında erkek cesedi buldu. Yapılan incelemede cesedin, 25 Ekim'den bu yana kayıp olarak aranan Emrah Gedik’e (33) ait olduğu belirlendi.
İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde Boğazköy Barajı’nın kırsal Hamzabey Mahallesi'nden baraja akan dere kenarında biriken çöpleri iş makinesi ile temizlerken, yarı çıplak halde erkek cesedi buldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgede güvenlik önlemi alınırken, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Durmuş ile İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede cesedin, 25 Ekim’de kaybolan Emrah Gedik’e ait olduğu tespit edildi. Olayı haber alıp gelen Gedik’in ablası Medine Gedik, kardeşinin cenazesini görünce sinir krizi geçirdi. Yarı çıplak halde bulunan ceset, Emrah Gedik’in kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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