BURSA'da hızı saatte 60 kilometreye ulaşan lodosta vatandaşlar, güçlükle ayakta durdu. Bebek pusetleriyle yürüyen ebeveynlerin zor anları kameraya yansırken, BUDO ve İDO, 18 seferini iptal etti.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran ve hızı zaman zaman saatte 60 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Osmangazi ilçesinde rüzgarın kuvveti nedeniyle yayalar yürümekte güçlük çekti. Fevzi Çakmak Caddesi'nde bebek pusetleriyle yürümeye çalışan ebeveynler, zor anlar yaşadı. Bir çocuk da kendi pusetini rüzgara karşı yokuş yukarı itelemeye çalışırken kameraya yansıdı.

BUDO'NUN 12 SEFERİ İPTAL EDİLDİ

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Lodos deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. BUDO’dan yapılan duyuruda; saat 07.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00’daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 09.30’daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00’daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30’daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 11.30’daki İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas), 13.00’daki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya), 16.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 16.30’daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 19.00’daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 19.30’daki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği kaydedildi.

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İDO 6 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

İDO'dan yapılan açıklamada da saat 08.30’daki Bursa-Kadıköy, saat 09.05 Kabataş-Bursa, 12.30 Bursa-Kadıköy, 14.50’deki Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa seferi, saat 17.35’teki Kadikoy-Yenikapı-Armutlu-Bursa ile saat 18.30’daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.

BURSA VALİLİĞİ UYARDI

Bursa Valiliği, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre saatteki hızının 80 kilometreye ulaşması beklenen lodos, gece etkisini kaybedecek.