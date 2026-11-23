Bursa’nın Mudanya ilçesinde hayırsever Eren Sözal’ın katkılarıyla yaptırılan ve 20262027 eğitim öğretim yılında faaliyete başlayan 11 sınıflı Eren Sözal Ortaokulu’nun resmi açılış töreni gerçekleştirildi.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Mudanya ilçesinde kazandırılan Eren Sözal Ortaokulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi. Zemin kat dâhil üç katlı olarak inşa edilen modern eğitim binasında 11 sınıf ve 1 kütüphane yer alıyor. Hâlihazırda 70 öğrencinin eğitim gördüğü okulda; 2 yönetici, 9 öğretmen ve 2 hizmetli personel olmak üzere toplam 13 eğitim çalışanı görev yapıyor. Sahip olduğu fiziki imkânlar ve eğitim kadrosuyla öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen okul, bölgenin eğitim altyapısına da önemli katkı sunacak.

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Program, dualar eşliğinde gerçekleştirilen kurdele kesimi, sınıf ve öğretmenler odası ziyaretleri, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve hayırsever Eren Sözal’ın ev sahipliğinde öğrencilerle yenilen yemeğin ardından sona erdi. Törene, Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, hayırsever Eren Sözal, eğitim yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.