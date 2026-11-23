İnegöl Belediyesi’nin daha önce Mesudiye bölgesinde hayata geçirdiği Kanal İnegöl projesinin ikinci etabı için çalışmalar Mahmudiye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu tarafından başladı. 2,1 kilometrelik düzenleme ile BursaAnkara karayoluna kadar olan bölgede yeni bir yaşam alanı oluşacak.

İnegöl Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan Kanal İnegöl 2. Etap projesinde çalışmalar başladı. Projenin Ahmet Türkel Çevre Yolu tarafından başlangıç noktasını oluşturan bölgede sahaya inen iş makineleri, dere ıslahı çalışmaları kapsamında yoğun mesai harcıyor. Çalışmalarla birlikte projenin ilk aşaması sahada şekillenmeye başladı. Mahmudiye ve Mesudiye mahallelerini kapsayan projede ikinci etabın da tamamlanmasıyla, toplamda 3 kilometrelik güzergahta bütünleşmiş bir yaşam alanı oluşacak. Mahmudiye Mahallesi Bedre Deresi üzerinde yapılacak 2 bin 100 metrelik projeyle birlikte, Mesudiye Mahallesi'nde de mevcut Kanal İnegöl'ün devamı niteliğindeki 900 metrelik alan düzenlenecek.

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Spor ve sosyal yaşam alanlarıyla yeni bir görünüm kazanacak

Kanal İnegöl 2. Etap projesi yalnızca dere ıslahı ve çevre düzenlemesinden ibaret olmayacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla bölge; yürüyüş ve bisiklet yolları, basketbol, futbol ve tenis sahaları, skate park, fitness ve workout alanları, otopark ve dinlenme alanlarıyla yeni bir sosyal yaşam alanına dönüşecek. Projede ayrıca koruluk ve yeşil alanlar da yer alacak.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da projenin son durumuna ilişkin yaptığı açıklamada Kanal İnegöl 2. Etap'ın şekillenmeye başladığını ifade etti. Projenin kapsamına ilişkin bilgiler paylaşan Başkan Taban, çalışmaların hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Devlet Su İşleri Bölge Müdürü İnan Gündüz ve ekibine teşekkür etti. İnegöl Belediyesi ile Devlet Su İşleri iş birliğinde sürdürülen çalışmalarla birlikte, bölgenin hem fiziki görünümünün hem de sosyal kullanım imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.