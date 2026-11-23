Yıldırım Belediyesi, kültür sanat programlarıyla ilçenin sosyal yaşamına renk katmaya devam ediyor. ‘Hoşça Bak Zâtına’ temalı kültür sanat sezonu kapsamında çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Yıldırım Belediyesi, son olarak ‘Âmâkı Hayal" isimli tiyatro oyununu vatandaşlarla buluşturdu.

Barış Manço Kültür Merkezi’nde iki seans olarak sahnelenen oyuna sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Efendi’nin aynı isimli eserinden sahneye taşınan "Âmâkı Hayal", izleyicilerden tam not aldı. Sürükleyici hikayesi ve güçlü sahne performanslarıyla beğeni toplayan oyun, salonu dolduranlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

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Kültür ve sanatın adresi yıldırım

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kültür ve sanatın toplum için önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Başkan Yılmaz, "Yıldırım’da yaşayan herkesin kültür ve sanatla iç içe olduğu bir şehir hayal ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda tiyatrodan söyleşilere, konserlerden çeşitli kültür sanat etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede programlar düzenliyoruz. Hemşehrilerimizin sanatın farklı dallarıyla buluşması ve keyifli vakit geçirmesi bizim için de büyük mutluluk. Yıldırım’ı kültür ve sanatın merkezi yapmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.