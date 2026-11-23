Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde sürdürdüğü içme suyu arz güvenliğini tesis etmeye yönelik yatırımlar kapsamında İnegöl ilçesine bağlı 8 mahallede toplam 3 bin 100 metreküp kapasiteli 7 yeni içme suyu deposunun imalatlarına hız verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla 17 ilçede içme suyu arz güvenliğine yönelik yeni yatırımlara imza attı. Şahin Biba başkanlığında nisan ayı itibarıyla başlatılan ‘altyapı seferberliği’ çerçevesinde harekete geçen BUSKİ Genel Müdürlüğü, NisanEkim 2026 tarihli yedi aylık dönemde il genelinde toplam 12 yeni su deposunu devreye aldı. Bursa genelinde geniş kapsamlı saha taramaları neticesinde ihtiyacı tespit edilen ve vatandaşlardan gelen talebe göre belirlenen noktalara en etkin ve hızlı müdahaleyi gerçekleştirmek üzere çalışan ekipler, kasım ayında da şehrin dört bir yanından içme suyu arzını güçlendirme imalatlarını sürdürdü.

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BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, İnegöl ilçesine bağlı Alibey, Deydinler, Edebey, Hamzabey, Hocaköy, Ortaköy, Süpürtü ve Şipali mahallelerinde içme suyu ihtiyacının kesintisiz olarak karşılanmasına yönelik 7 yeni içme suyu deposunda imalatlara devam ediyor. Söz konusu mahallelerde yaklaşık 7 bin vatandaşın içme suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanmasını hedefleyen yatırımlar, aynı zamanda uzun vadeli planlama dahilinde gelecekte su talebinde yaşanacak artışları da güvence altına alıyor.

Alibey ve Ortaköy mahallelerinde ikamet eden toplam bin 624 kişinin içme suyu ihtiyacına yönelik BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından projelendirilen 500 metreküplük yeni depoda imalatın yüzde 80’i tamamlandı. Ortaköy Mahallesi Muhtarı Cengiz Demirel, yeni deponun devreye alınmasıyla birlikte iki mahallede vatandaşların uzun yıllar susuzluk problemi yaşamayacağını söyledi.

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Deydinler Mahallesi’nde bin 44 kişiye hizmet verecek 500 metreküplük yeni içme suyu deposu için hazırlıklarını tamamlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Edebey Mahallesi’nde 839 kişiye hizmet verecek 500 metreküp kapasiteli yeni deponun inşaatını yüzde 40 seviyesine ulaştırdı. Su deposunun bölge için elzem olduğunu belirten Edebey Mahallesi Muhtarı Fahri Ünlü, yatırım için Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ ekiplerine teşekkür etti.

BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 979 kişinin içme suyu ihtiyacını kesintisiz olarak karşılayacak 500 metreküp kapasiteli Hamzabey deposunda da imalat çalışmalarını yüzde 80 seviyesine ulaştırdı. Hamzabey Mahallesi Muhtarı Sadullah Arda, inşa edilen depo ile bine yakın nüfusa sahip mahallenin sağlıklı içme suyuna ulaşacağını söyledi.

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Hocaköy Mahallesi’nde bin 112 kişinin içme suyu ihtiyacına cevap verecek 500 metreküplük deponun yapımında BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, yüzde 60 ilerleme kaydetti. Hocaköy Mahallesi Muhtarı İlhan Bayram, mahalleye kazandırılan yeni depo için Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.

Süpürtü Mahallesi’nde 314 kişinin ihtiyacını karşılamak üzere 300 metreküplük yeni içme suyu deposu planlayan BUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, 637 nüfusun bulunduğu Şipali Mahallesi’nde 300 metreküp kapasiteli yeni deponun yapımında ise yüzde 10 ilerleme sağladı. Şipali Mahallesi Muhtarı Sevgi Ören, büyüyen ve gelişen bir mahalle olduklarını belirterek inşa edilen deponun 100 yıl boyunca hizmet verecek bir yatırım olduğunu söyledi. Ören, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’ya teşekkür etti.

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Mahallelerin mevcut nüfusları ve geleceğe yönelik nüfus projeksiyonları dikkate alınarak planlanan yatırımlarla, ilçenin içme suyu depolama kapasitesi artırılacak. Yeni depolar sayesinde artan nüfusla birlikte oluşabilecek su ihtiyacının da güvenli ve sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlanacak.