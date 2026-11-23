Kadının parmağına sıkışan demir aparatı itfaiye çıkardı
BURSA'nın Gürsu ilçesinde bir kadının iş yerinde demir aparata sıkışan parmağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
BURSA’nın Gürsu ilçesinde bir kadının iş yerinde demir aparata sıkışan parmağı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
İş yerindeki kazada parmağı demir aparata sıkışan kadın çalışan, Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Doktorların haber vermesi üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kadının sağ elinin işaret parmağındaki demir aparat, yüzük kesme aparatı yardımıyla kesilerek çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin titiz müdahalesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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