Bursa'da şiddetli sağanak; yollar göle döndü, şimşekler gökyüzünü aydınlattı (2)
Giriş: 23.11.2026 - 23:20 Güncelleme:
ÇOK SAYIDA EVİ SU BASTI
Bursa'da etkili olan kuvvetli lodos ve sağanak yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin bodrum katı ile otoparkları su bastı. Belediye çok sayıda su basması ihbarı yapıldı. Ekipler ve vatandaşlar, evlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada devam eden yağış nedeniyle göle dönen cadde ve sokaklarda trafik durma noktasına geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.
Muhammet SEZGİN/ BURSA,
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