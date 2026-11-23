Bursa'da etkili olan sağanak yağışın ardından tıkanan rögarlar, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle açıldı.

Bursa'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından su baskınlarının yaşandığı bölgelerde ekiplerin çalışması sürüyor. Tıkanan rögarların taşması sonucu cadde ve sokaklar göle dönerken, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye BUSKİ ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tıkanan rögarları açmak ve biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Yapılan müdahalelerin ardından suyun tahliyesi sağlanırken, tıkanan rögarlar da açıldı.

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Öte yandan, sel sularında mahsur kalan ve arızalanarak hasar gören yaklaşık 10 araç, olay yerine çağrılan çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Ekiplerin bölgelerdeki çalışmaları sürüyor.