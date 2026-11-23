Öte yandan, Bursa genelinde yaklaşık 50 eve su baskını ihbarında bulunulduğu öğrenildi. İhsaniye, Karaman, Yunuseli ve Yenibağlar mahallelerinde de su baskınları yaşanırken, kent genelinde yağışın neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalar sürüyor.

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