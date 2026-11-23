Olay, Osmangazi ilçesi 11 Eylül Bulvarı’nda meydana geldi. Hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan aydınlatma direği başlığı, arkadan gelen otomobilin üzerine düştü. Otomobilin üzerine düşen parça, araçta hasara neden olurken, o anlar araç kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.