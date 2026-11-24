Konser sonunda şef, solistler ve orkestra sanatseverler tarafından alkış aldı.

Öğretmenlerin emeklerine ve toplumdaki önemli rollerine müzik aracılığıyla selam gönderen etkinlik, sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, "Bir Öğretmen Bin Yürek" konseri düzenledi.

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